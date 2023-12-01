Samanyolu Haber /Gündem / LGBT Rusya’da radikal gruplara girdi /01 Aralık 2023 12:05

LGBT Rusya’da radikal gruplara girdi

Rusya Yüksek Mahkemesi, "uluslararası LGBT hareketi"ni "aşırılıkçı örgüt" ilan etti

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Yüksek Mahkemesi, LGBT grubunu ve üyelerini “aşırılıkçı bir örgüt" olarak tanıdı.

Mahkeme, grubun ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi ve karar hemen uygulanmaya başladı. 

Mahkeme oturumu kapalı yapıldı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri dışında kimsenin girmesine izin verilmedi. Hakim iddiayı dört saat içinde karara bağladı. 

Dava mahkemeye 17 Kasım'da açılmıştı. Rusya Federasyonu Adalet Bakanlığı, "hareketin" faaliyetlerinin "sosyal ve dini anlaşmazlıkların kaynağı olmak üzere aşırılıkçı yönelimin çeşitli işaret ve belirtilerini" ortaya çıkardığına inanıyor.

“Aşırılıkçı bir örgütün” faaliyetlerine katılım nedeniyle, lideri olarak kabul gören 10 yıla kadar, katılımcılar ise 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ancak Rusya'da "uluslararası LGBT hareketi" bulunmuyor.

Rusya’da bazı insan hakları örgütleri daha önce Yüksek Mahkeme'den Adalet Bakanlığı'dan davanın reddedilmesini istemişti. Bireyler için görüş ve düşüncelerini açıkça ifade etmeye sınırlama ve artan yasaklar kategorisinde değerlendirmişlerdi.
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