Almanya'nın, Kaliningrad Başkonsolosluğu kapandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Açıklama başkonsolosluğun sitesinden yapıldı: ‘’Kaliningrad Başkonsolosluğu 30 Kasım 2023'te kapatılacak. Bundan böyle, Kaliningrad Başkonsolosluğu bölgesindeki konsolosluk ve pasaport işlerinden St. Petersburg Başkonsolosluğu sorumlu olurken, vize işlemlerinden yalnızca Moskova Büyükelçiliği'nin vize ofisi sorumlu olacak.’’





Nisan 2023'te Almanya, 20'den fazla Rus diplomatı istenmeyen adam ilan etti. Moskova buna çok sayıda diplomatın sınır dışı edilmesiyle karşılık verdi ve ayrıca Rusya'daki Alman kurumlarındaki çalışan sayısının azaltılmasını talep etti.





Mayıs 2023'te Almanya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki beş Rus başkonsolosluğundan dördünün ve Rusya'daki dört temsilcilik ofisinden üçünün kapatıldığını duyurdu.