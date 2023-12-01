Teknoloji çağı, çocuklarda kilo alımını tetikliyor!

Yeme bozuklukları, düzensiz beslenme, fast food, tablet, bilgisayar, TV, oyun konsolu gibi teknolojilerin, tüm aktivitelerin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesini sağlarken hareketsiz yaşama yol açarak kilo almayı tetiklediğini belirten Op. Dr. Mehtap Ertürk, "Gençlerde ve çocuklarda yakın gelecekte obezitenin artması kaçınılmaz görünüyor. Obez çocuklar ve gençler, kemik ve eklem ağrıları, uyku apnesinin yanı sıra çevrelerinde çeşitli zorbalık türleri, özgüven eksikliği gibi sosyal, sağlıksal ve psikolojik sorunlarla karşılaşabiliyor. Kilo verme sürecinde farklı tedavi yöntemlerinin ve diyetlerin faydalı olmaması halinde ise artık teknolojiyle birlikte geliştirilmiş yenilikçi çözümler tercih ediliyor" ifadelerini kullandı.

Çocukların okulda, evde veya dışarıda daha az fiziksel aktiviteye sahip olmaları, enerji harcamalarını azaltabilir. Okullardaki spor derslerinin azalması, çocukların sporla tanışma ve düzenli egzersiz alışkanlıkları edinme şansını azaltabilir. Uzmanlar bu konuda ebeveynlerin bilinçli davranarak çocukları teknolojinin zaralı etkilerinden uzaklaştırmaları gerektiğini söylüyor.







ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN UZMAN ÖNERİLERİ



Dengeli Beslenme: Uzmanlar, çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmelerini vurguluyor. Fast food ve şekerli içecek tüketiminin sınırlanması önemli.





Fiziksel Aktivite: Çocuklar, günlük olarak en az 1 saat fiziksel aktivite yapmalıdır. Aileler, çocuklarına spor yapma alışkanlığı kazandırmalı ve birlikte aktiviteler düzenlemelidir.





Ekran Sürelerinin Sınırlanması: Uzmanlar, çocukların günlük ekran sürelerini sınırlamalarını öneriyor. Bu, hem fiziksel aktiviteyi artırabilir hem de sağlıklı bir uyku düzenine yardımcı olabilir.





Aile İçi Etkileşim: Aileler, teknoloji kullanımını dengeleyerek çocuklarıyla daha fazla etkileşimde bulunmalıdır. Ortak yemek zamanları ve açık iletişim, çocukların sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesine yardımcı olabilir.





Bu konuda ebeveynlere düşen sorumlulukların altını çizen uzmanlar, çocukların sağlıklı büyüme ve gelişme süreçlerini desteklemenin önemine vurgu yapıyor.







