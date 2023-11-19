LGBT taraftarları Rusya’da yasaklanıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Bakanlık, Yüksek Mahkeme'ye konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama gönderdi.







Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde, LGBT taraflarının faaliyetlerinde "sosyal ve dini nefretin kışkırtılması da dahil olmak üzere aşırılıkçı yaklaşımların çeşitli işaret ve belirtilerinin tespit edildiği" belirtiliyor.





Geçen yıl ise Rusya Devlet Başkanı, "geleneksel olmayan cinsel ilişki veya tercihlerin propagandasının, pedofilinin ve cinsiyet değiştirmenin yasaklanmasına ilişkin" bir yasa imzalamıştı.





Devlet Başkanı’nın bu yasayla: reklamlarda, kitaplarda, sinemada ve medyada "geleneksel olmayan cinsel ilişkileri veya tercihleri ??teşvik eden" materyallerin dağıtımını da yasaklıyor.





Kanunlar resmi olarak yayınlandı ve 5 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Rusya'da her yaştan vatandaşa yönelik LGBT propagandasını ve ayrıca reşit olmayanlar arasında görseller ve yazılı açıklamalar da dahil olmak üzere gösterileri yasaklandı.





Rusya Adalet Bakanlığının ek dosya hazırlaması ise Devlet Başkanı kararının açıklaması ve desteklenmesi gibi algılandı.