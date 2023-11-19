Samanyolu Haber /Gündem / LGBT taraftarları Rusya’da yasaklanıyor /19 Kasım 2023 18:37

LGBT taraftarları Rusya’da yasaklanıyor

Rusya Adalet Bakanlığı, uluslararası bilinen LGBT taraftarlarının aşırılıkçı bir örgüt olarak tanınmasını ve hareketin Rusya'daki faaliyetlerinin yasaklanmasını talep etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Bakanlık, Yüksek Mahkeme'ye konuyla ilgili kapsamlı bir açıklama gönderdi.

Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde, LGBT taraflarının faaliyetlerinde "sosyal ve dini nefretin kışkırtılması da dahil olmak üzere aşırılıkçı yaklaşımların çeşitli işaret ve belirtilerinin tespit edildiği" belirtiliyor.

Geçen yıl ise Rusya Devlet  Başkanı, "geleneksel olmayan cinsel ilişki veya tercihlerin propagandasının, pedofilinin ve cinsiyet değiştirmenin yasaklanmasına ilişkin" bir yasa imzalamıştı. 

Devlet Başkanı’nın bu yasayla: reklamlarda, kitaplarda, sinemada ve medyada "geleneksel olmayan cinsel ilişkileri veya tercihleri ??teşvik eden" materyallerin dağıtımını da yasaklıyor.

Kanunlar resmi olarak yayınlandı ve 5 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Rusya'da her yaştan vatandaşa yönelik LGBT propagandasını ve ayrıca reşit olmayanlar arasında görseller ve yazılı açıklamalar da dahil olmak üzere gösterileri yasaklandı.

Rusya Adalet Bakanlığının ek dosya hazırlaması ise Devlet Başkanı kararının açıklaması ve desteklenmesi gibi algılandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber LGBT taraftarları Rusya’da yasaklanıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:02