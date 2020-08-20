Samanyolu Haber /Gündem / Libya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 45 ölü /20 Ağustos 2020 09:14

Libya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 45 ölü

Libya açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu beşi çocuk en az 45 kişi hayatını kaybetti. BM, olayın bu yıl bölgede yaşanan en büyük deniz kazası olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Libya açıklarında bir göçmen teknesi, motorunun patlaması sonucu battı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK), bölgede bu yıl yaşanan en büyük deniz kazası olduğunu açıkladığı kazada, beşi çocuk en az 45 sığınmacı can verdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), kazadan sağ kurtulan ve çoğunluğunu Senegal, Mali, Çad ve Ganalı sığınmacıların oluşturduğu 37 kişinin yerel balıkçılar tarafından kurtarıldığını ve karaya ayak basar basmaz tutuklandıklarını açıkladı.

BMMYK ve IOM yaptıkları ortak açıklamada olayın derhal incelenmesini ve arama kurtarma çalışmalarının kapsamının genişletilmesini istedi. İki örgüt, geçen aylarda yaşanan kazalarda yardım ulaştırmada kabul edilemez gecikmeler yaşandığına ve  hatalar yapıldığına dikkat çekerek, devletlere bu tür olaylarda daha hızlı tepki vermeleri ve güvenli bir liman sağlanması konusunda çağrıda bulundu.

Libya yoksulluk ve savaştan kaçıp, Avrupa’da güvenli bir liman bulma umuduyla yola çıkanlar için önemli bir transit ülke haline geldi. Çoğu açık deniz için dayanıklı olmayan şişme botlarla yola çıkan binlerce göçmen, yolculuklarını tamamlayamadan Libya'ya geri dönmek zorunda kalıyor. Mülteci örgütleri, bu yıl en az 302 göçmenin Libya’ya geri getirildikten sonra hayatını kaybettiğini bildiriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Libya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 45 ölü Sonraki Haber >>

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Polis önce tokat attı, sonra...

Polis önce tokat attı, sonra...

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Başına komşusunun kedisi düştü

Başına komşusunun kedisi düştü

Mali'de askeri darbe iddiası

Mali'de askeri darbe iddiası

MotoGP'de büyük kaza

MotoGP'de büyük kaza

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:22:48