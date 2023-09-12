Libya’dan uluslararası yardım çağrısı

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’da onlarca kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, rotası üzerindeki Libya’da da büyük yıkıma neden oldu.









Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Derna kentinde iki barajın yıkıldığı ve bölgeyi sular altında bıraktığı bildirilmişti. Yetkililer, bu nedenle iki bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini ve yedi bin kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.





Başkanlık Konseyinden paylaşılan yazılı açıklamada yardım çağrısı yapıldı.





Uluslararası dayanışmanın, Libya’nın bu doğal afetin etkilerinden kurtulması ve bölgenin yeniden imar edilmesinde olumlu etkileri olacağı kaydedilen açıklamada, komşu ülkelere ve uluslararası kurumlara su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarını destekleme çağrısı yapıldı.



