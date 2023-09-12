Samanyolu Haber /Gündem / Libya’dan uluslararası yardım çağrısı /12 Eylül 2023 08:38

Libya’dan uluslararası yardım çağrısı

Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin doğusunda, Orta Akdeniz’de etkili olan Daniel fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulundu.

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Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’da onlarca kişinin ölümüne yol açan Daniel Kasırgası, rotası üzerindeki Libya’da da büyük yıkıma neden oldu.


Yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı Derna kentinde iki barajın yıkıldığı ve bölgeyi sular altında bıraktığı bildirilmişti. Yetkililer, bu nedenle iki bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini ve yedi bin kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Başkanlık Konseyinden paylaşılan yazılı açıklamada yardım çağrısı yapıldı.

Uluslararası dayanışmanın, Libya’nın bu doğal afetin etkilerinden kurtulması ve bölgenin yeniden imar edilmesinde olumlu etkileri olacağı kaydedilen açıklamada, komşu ülkelere ve uluslararası kurumlara su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarını destekleme çağrısı yapıldı.

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