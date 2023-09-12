Samanyolu Haber /Gündem / Akşener’in İstanbul ve Ankara için şartları var /12 Eylül 2023 09:02

Akşener’in İstanbul ve Ankara için şartları var

CHP ve İYİ Parti’nin, Ankara ve İstanbul gibi illerde belediyelerinin çoğunluğunu Cumhur İttifakı’nın kazanma olasılığı karşılığında “işbirliği kartını yeniden açacağı” ancak bu işbirliğinde “kriterleri Akşener’in belirleyeceği” ileri sürülüyor.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener’in CHP’ye, Ankara, İstanbul gibi iller özelinde “HDP ile mesafeli olun. CHP’li kurmaylar söylemlerine dikkat etsin ve büyükşehirlerdeki ilçelerde iki parti arasıda eşit dağılım yapılsın” uyarısını yapabileceği de ifade ediliyor. İYİ Parti lideri Akşener, “partisinin yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılacağını” açıklamıştı. Akşener’in bu açıklamasının ardından iki parti arasına “duvar çekilirken”, muhalefet kulislerinde “bu duvarın yerel seçimlere yakın bir tarihte, Ankara ve İstanbul özelinde yıkılabileceği” konuşuluyor.


EŞİT DAĞILIM İSTEYECEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylarının bir kez daha Mansur Yavaş olduğunu” açıklamıştı. İYİ Parti’nin de “olası işbirliğinde” Yavaş’ı destekleyeceği ifade ediliyor. Ancak İYİ Parti’nin bu kez Ankara ve İstanbul’daki “olası işbirliğinde” ilçe belediye başkanlıkları ve meclis üyeliklerinde her iki parti arasında “eşit dağılım yapılmasını isteyeceği” de kaydediliyor. “CHP’nin de ‘eşit dağılım’ talebine karşı çıkmayacağı” ileri sürülüyor.

Ancak muhalefet kulislerinde İYİ Parti’nin CHP’yi “kazanacak aday” duruşuyla zorlayacağı da iddia ediliyor. İYİ Parti’nin, iki büyükşehirdeki ilçe belediye başkanlıklarında “hangi partinin adayının kazanma ihtimali diğer partiye göre daha fazla ise diğerinin o parti lehine çekilmesinden yana tavır alacağı” da kaydediliyor
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