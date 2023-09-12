Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Kore lideri Rusya’ya geliyor /12 Eylül 2023 09:05

Kuzey Kore lideri Rusya’ya geliyor

Kim Jong-un, Uzakdoğu Ekonomik Forumu’nda Vladimir Putin ile görüşecek.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine önümüzdeki günlerde Rusya'yı ziyaret edeceğini Kremlin doğruladı.

Güney Kore televizyon kanalı YTN ise, toplantının 13 Eylül'de yapılabileceğini ve Kuzey Kore liderinin trenle Rusya'ya doğru yola çıktığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanlığı basın servisi daha önce böyle bir ziyaretin hazırlıklarına ilişkin bilgileri cevapsız bırakmıştı.

Kremlin'in tarafından yayınlanan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-un önümüzdeki günlerde Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyarette bulunacak" denildi.

Daha önce New York Times, kaynaklardan alıntı yaparak Kuzey Kore liderinin Rusya’nın Uzak Doğusuna  ziyaret edeceğini yazmıştı.
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