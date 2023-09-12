İstanbul’un deprem gerçeği: İtfaiye binaları bile riskli çıktı

İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumları Saraçhane'deki başkanlık binasında başladı. Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda siyasi partilerin grup başkanvekilleri konuşma yaptı.







AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 4.5 yıldır İstanbul'un iyi yönetilemediğini savunarak “Biz bu filmi 30 sene önce de izledik. İstanbul'a yazık edeceklerini, geleceğini karartacaklarını biliyorduk. CHP'li İBB Başkanı'nın İstanbul'u yönetmek gibi bir niyeti yok dedik. Bedeni İstanbul'da ama ruhu İstanbul'da olamadı. İstanbul'u yönetmek yerine kendi siyasi kariyerini yönetmeyi tercih etti. Hep başka heveslerin peşinde koştu” dedi.





Göksu, İBB'nin elektrik faturası ödememek için Melen'den barajlara su basmadığını, İBB'nin borcunun 5 kat arttığını, 23 bin kişinin işten atıldığını 66 bin kişinin işe alındığını savundu.









“2024'TE BİR DAHA ANLATIRIZ”





Konuşmasına Göksu'nun eleştirilerine yanıt vererek başlayan CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı “Bu şehir kendisinin ruhunu yok sayarak betona gömenlerden 31 Mart'ta hesabını sordu. Bunu anlamadınız. Önümüzde 2024 seçimi var bir daha anlatırız” dedi. Göksu'nun verdiği bilgilerin yanlış olduğunu belirten Balyalı “Herhalde Göksu'nun aday olmasını istemeyenler ona yanlış bilgi veriyor. Biz doğru bilgileri verelim. Çünkü biz onun aday olmasını canı gönülden istiyoruz” şeklinde konuştu.





29 BİN HEKTARLIK TARIM VE ORMAN ALANI İMARA AÇILDI





AKP'nin algı yaratarak bazı gerçekleri unutturmak istediği vurgulayan Balyalı, İstanbul'da kentsel dönüşüm ve deprem konusunda geçmiş dönemde ve bugün yapılanları karşılaştırmalı olarak anlattı. Resmi rakamlara göre 2004-2019 yılları arasında hem İBB hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul'da 29 bin 552 hektarlık tarım, orman ve donatı alanının imara açıldığını ifade etti. Balyalı “Bu rakam; Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Şişli ilçelerinin toplamına denk geliyor. 3.Köprü ve 3. Havalimanı için imara açılan alanlar dahil değil” dedi.













TEK TEK SIRALADI





AKP'nin İstanbul'da kentsel dönüşüm değil rantsal dönüşüm yaptığını unutturmaya çalıştığını vurgulayan Balyalı “İBB ve Şehir Plancıları Odası, kentsel dönüşüme karşı 1537 dava açtı” söylemine de atıfta bulundu. Balyalı, bahsedilen yerlerin kentsel dönüşüm değil rant için kullanıldığını örnekleri ile anlattı. Afete karşı hazırlık için kullanılmak üzere riskli alan ve rezerv alan ilan edilen yerleri sıralayan Balyalı, Zeytinburnu'ndaki tank fabrikası arazisi, Maslak 3. Kolordu Komutanlığı arazisi, 16/9 Kuleleri, Zekeriyaköy Füze Üssü arazisi, Çekmeköy Kışlası, Beşiktaş Jandarma Dikimevi arazisi, Nakliyeciler Sitesi arazisi üzerinde yükselen lüks konut projelerine dikkat çekti.





“85 MİLYAR DOLARA RİSKLİ BİNALARI 4 KERE DÖNÜŞTÜRÜRDÜNÜZ”





Eleştirilerini sürdüren Balyalı “Çürük yapılarda yaşayan vatandaşları, gecekondularda yaşayanları mı buralara mı yerleştirdiniz? O vatandaşların maaşları buraların aidatını ödemeye yetmez. Bunlara kentsel dönüşüm diyorlar, biz bunlara dava açmayacakmışız. Dava açmayıp sizinle birlikte ihanete ortak mı olsaydık? Bunların çoğu afet yasası kapsamında rezerv yapı alanı olarak tanımlanıyor. Ama bunların afet ile ne ilgisi var? Rezerv yapı alanlarını amaçları dışında kullanmayı alışkanlık haline getirdiniz. 131 büyük projede 85 milyar dolar emlak değeri yarattınız. 85 milyar dolara İstanbul'da riskli binaları 4 kere dönüştürebilirdiniz. Bize kentsel dönüşüm yaptık hikayesi anlatmayın. İstanbullu ne yaptığınızı biliyor. İstanbul'da bir emlak pazarı oluşturduğunuz için 2019'da kaybettiniz” dedi.





İTFAİYE BİNALARI DEPREM RİSKİ ALTINDA





Geçmiş dönemde AKP'li yöneticilerin İBB'nin bütün binalarının depreme karşı güvenli olduğunu söylediklerini de aktaran Balyalı “Birkaç yıldır İBB binalarının güvenliğini test ediyoruz ve ortaya çok vahim bir tablo çıktı. 170 İBB binasının testleri yapıldı ve raporları çıktı. Deprem olduğunda ilk müdahaleyi yapacak olan itfaiyenin 132 binasının 36'sı güvenli çıktı. 22 itfaiye binası depremde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Depremde görev yapacak İBB personelinin yaşadığı lojmanların 22 tanesi riskli. Sağlık tesislerinin 9'u riskli. Yurtların birinde sorun var. Ama bazı yurt binalarına geçmiş dönemde bazı vakıflara, derneklere, tarikatlara tahsis edildiği için giremedik. Tespit yapamıyoruz. İstanbul bu noktada. İtfaiye binaları dahil olmak üzere İBB binaları deprem riski altında. Bu binalar için güçlendirme çalışması başlattık” dedi.













3 BARAJDA SIVILAŞMA RİSKİ





1999 depreminde sonra barajlara tek bir çivi dahi çakılmadığına da dikkat çeken Balyalı “2019'da ihale yapmışlar sadece. Şimdi barajların güvenliği için biz çalışma yapıyoruz. DSİ sorumluğunda olan Büyükçekmece, Alibeyköy ve Ömerli barajlarının zemininde sıvılaşma tespit ettik. 3 barajdaki tehdidinin ortadan kaldırılması için DSİ ile protokol imzalanıyor. Sadece proje için 7.7 milyon lira harcandı. Elmalı, Terkos, Pabuçdere, Kazandere barajları için de teknik çalışmalar yapıldı” dedi.