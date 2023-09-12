Süleyman Soylu'ya yakınlığı ile bilinen Ayhan Bora Kaplan tutuklandı

7 Eylül akşamı Ayhan Bora Kaplan’ın Ankara Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınmasının ardından genişletilen soruşturmada, Kaplan'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan sayısı 29'a yükselmişti.





T24'ün haberine göre; suç örgütü yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan, "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından tutuklandı.





Kaplan'ın yanı sıra, operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanırken, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç. de gözaltına alınmıştı. N.A.Ç de adli kontrol ile serbest bırakılanlar arasında yer aldı.