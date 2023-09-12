Samanyolu Haber /Gündem / Yılın ilk sekiz ayında 271 kadın cinayeti işlendi /12 Eylül 2023 08:33

Yılın ilk sekiz ayında 271 kadın cinayeti işlendi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'n raporuna göre; Ağustos ayında 44 kadın cinayeti işlenirken, bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı.

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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 2023 Ağustos Kadın Cinayetleri Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre, Ağustos ayında 44 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 15 kadının ölümü ise “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.

Ağustos ayında kadınları öldüren erkeklerin 2’si aile içinde, 8’i boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. Kadınların 17’si ateşli silahla, 9’u kesici aletle öldürüldü. Öldürülen kadınların 21’i evli olduğu erkekler tarafından katledildi.

Sekiz ayda 271 kadın cinayeti
Bu yılın ilk 8 ayında öldürülen kadın sayısı 271’e ulaştı.

Öldürülen kadınların 108’i evli, 67’si bekâr, 74’ünün medeni durumu bilinmiyor.

Kadınları öldüren erkeklerin 31’i aile içinde katledilirken, kadınların 44’ü boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkekler tarafından vahşice öldürüldü. Katillerin 116’sının ateşli silah, 58’inin ise kesici alet kullandığı belirlendi.
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