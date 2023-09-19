Libya, sel sonrası ikinci büyük krizle yüz yüze

10 bin kişi kayıp

Ülkenin Kızılay'ı, Derne'de yaklaşık 11,300 kişinin öldüğünü; 10,000 kişinin de kayıp olduğunu ve onların da öldüklerinin tahmin edildiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM), sel felaketinde 11 binden fazla insanın öldüğü Libya'da ortaya çıkacak hastalıkların 'ikinci bir krize' neden olabileceği uyarısı yaptı. Libyalı yetkililer, kirli su içen yüzlerce kişi arasında ishalin yayıldığını bildirdi.BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ülkede su kirliliği konusunda özellikle endişe duyduklarını kaydetti.Misyon, ülkede hastalıkların yerleşmesini önlemek için çalışan dokuz BM kuruluşu olduğunu söyledi.Libya Hastalıklarla Mücadele Merkezi Başkanı Haider al-Saeih, hafta sonu Derne'de en az 150 kişinin kirli su içtikten sonra ishal olduğunu belirtti.Ülkenin doğusundaki yönetiminin sağlık yetkilileri ortaya çıkan hastalıklara karşı bir aşılama programı başlatıldığını duyurdu.Bu arada Dünya Sağlık Örgütü, ülkeye 28 ton tıbbi malzeme gönderdi.Felaketten zarar görenler Bingazi ve Tobruk şehirlerine tahliye edilirken, gönüllüler de enkaz altında sağ kalanları arıyor.Altyapının tahrip olması ve zayıf koordinasyon, yardımların en çok etkilenen bölgelere ulaştırılmasını zorlaştırıyor.Öte yandan UNESCO, Derne'nin doğusundaki antik Greko-Romen kenti olan Cyrene'nin kalıntılarının durumundan endişe duyduğunu açıkladı.AP'ye gönderilen yazıda "UNESCO sahadaki arkeologlarla temas halinde ve uydu görüntüleme ekibi de hasarın ne olabileceğini tespit etmeye çalışıyor" dedi.Cyrene, Libya'daki beş UNESCO Dünya Mirası alanından biri.