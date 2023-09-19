Samanyolu Haber /Teknoloji / 200'den fazla çalışanını kovdu, yerlerine yapay zeka yerleştirdi /19 Eylül 2023 07:11

200'den fazla çalışanını kovdu, yerlerine yapay zeka yerleştirdi

Fransa'da 383 kişiyi istihdam eden Onclusive şirketi, ocak ayından itibaren işgücünün yarısından fazlasını yapay zeka ile değiştirme kararı aldı. OECD'nin yapay zeka ve istihdam üzerine hazırladığı rapora göre tıp, hukuk ve finans gibi kalifiye meslekler de risk altına.

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Kamu yayıncısı France Inter'in aktardığına göre Paris'in kuzeyindeki Courbevoie bölgesinde faaliyet gösteren şirket, 217 çalışanının işine son verererek yerlerine yapay zeka yerleştirecek.

France Inter'e konuşan şirket yetkilisi Matthew Piercy, yapay zeka da dahil olmak üzere yeni teknolojik araçların şirkete entegre edileceğini doğruladı ve işten çıkarma dahil 'zor kararlar' alınacağını açıkladı.

Müşterilere sunulan hizmeti iyileştirmeyi amaçladıklarını söyleyen şirket yetkilisi, eski sistem ve altyapıyı modernize etmek istediklerini, bu bağlamda yapay zekanın katkısından yararlanacaklarını belirtti.

Kararın kolay alınmadığını belirten yetkili, işten çıkarmaların personel üzerindeki etkilerine ilişkin hazırlıklı olduklarını ifade etti.

İşten çıkarılan çalışanların, kurumsal ve özel müşterileri için basındaki makaleleri araştırmak, bulmak ve derlemek işinden sorumlu olduğu öğrenildi.

Ancak şirkette bu görev artık yapay zeka tarafından gerçekleştirilecek.

OECD: Tıp, finans ve hukuk gibi alanlardaki kalifiye meslekler yapay zeka tehdidi altında

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) temmuz ayında yayınladığı bir rapora göre halihazırdaki mesleklerin yüzde 27'si yapay zeka devriminden etkilenecek.

OECD'nin yapay zeka ve istihdam üzerine hazırladığı rapora göre tıp, hukuk ve finans gibi kalifiye meslekler de risk altına.

2023 İstihdam Görünümü raporunda "Firmaların yapay zeka adaptasyonu hala yavaş olmasına rağmen, ChatGPT gibi üretici yapay zeka (generative AI) gibi uygulamaların hızlı gelişimi, düşen maliyetler ve yapay zekayı kullanmasını bilen çalışanların artması, OECD ülkelerinin bir yapay zeka devriminin eşiğinde olduğuna işaret ediyor," ifadeleri yer aldı.
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