Irkçı Fransız lider Le Pen: Partimin doğal adayıyım

Fransa'da göçmen karşıtı Ulusal Birlik Partisi (RN) eski lideri ve bir önceki Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı için 'doğal aday olduğunu' açıkladı.



TF1 kanalına konuk olan Marine Le Pen, art arda geçirdiği üç başarısız cumhurbaşkanlığı yarışının ardından bu göreve yeniden aday olacağının sinyalini verdi.



Le Pen, konuyla ilgili bir soruya, "2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri için partimin doğal adayıyım" dedi.



Marine Le Pen, 2022 yılının kasım ayında Ulusal Birlik Partisi (RN) liderliğini Jordan Bardella'ya bırakmıştı.



Le Pen, "2027'de sıranızı Bardella'ya bırakır mısınız?" sorusuna "Ben başka türlü karar verene kadar, hayır" ifadelerini kullandı.



Fransa'nın görevdeki mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikinci kez seçildiği için Anayasa'ya göre 2027 yılında yapılacak seçimlere yeniden aday olamıyor.



Le Pen'in, AB'nin diğer ülkeleriyle birlikte göçmen akını baskısı altında olan ülkesinde 2027'de yapılacak seçimlerde oylarını daha da artırabileceği öngörülüyor.



Aşırı sağcı partinin yaklaşık 11 yıl liderliği yapan Marine Le Pen, babası Jean-Marie Le Pen'e göre daha ‘ılımlı” bir siyaset izlemesine rağmen iki turlu seçim sisteminin uygulandığı Fransa'da 2. tur kapısını aralayamadı.



2022 Nisan ayında düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Le Pen oyların yüzde 41,45'ini, Macron ise yüzde 58,55'ini almıştı.



İlk turda ise Marine Le Pen yüzde 23,15 oy alırken Macron yüzde 27,85 almıştı.