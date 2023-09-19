Samanyolu Haber /Dünya / Elon Musk Netanyahu ile buluştu, eleştirilerin odağı oldu /19 Eylül 2023 00:49

Elon Musk Netanyahu ile buluştu, eleştirilerin odağı oldu

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla buluştuğu için büyük tepki topladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre Elon Musk, ABD’ye resmi ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu ile kendisine ait X sosyal medya üzerinden yayınlanan panele katıldı.

İsrail’deki hükümetin yargı düzenlemesinin ABD basınında yoğun biçimde eleştirildiğine dikkat çeken Musk, “Netanyahu ile buluştuğu için Tesla çalışanlarından daha önce başka yaptığı hiçbir şeyde olmadığı kadar eleştiriye maruz kaldığını” ifade etti.

 “BÜTÜN HER ŞEYE KARŞIYIM”

Konuşmasında anti-semitizme de değinen Musk, “Antisemitizme karşıyım. Nefret ve çatışma doğuran bütün her şeye karşıyım.” diye konuştu.

“UMARIM NEFRET SÖYLEMİNİ DURDURABİLİRSİN”

Ülkesindeki yargının yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen hukuk reformu paketini değerlendiren Netanyahu ise, hükümetin açıkladığı ilk planın “kötü olduğunu” belirtti.

Netanyahu, hükümetin erkler arasındaki kuvvetler ayrılığında yargı lehine dengesizliği gidermeye çalışırken “açıklanan ilk planda sarkacın diğer tarafa fazla gittiğini” kaydetti.

İsrail’e döndüğünde yargı düzenlemesinde uzlaşı sağlamak için çalışacağını paylaşan Netanyahu, “orta noktayı bulmak istediğini” vurguladı.

Netanyahu, Musk’ın son dönemde ABD’deki önemli Yahudi kuruluşlarından İnkar ve İftiraya Karşı Birlik’i (ADL) hedef alan açıklamalarına değinerek, “(Musk) Senin antisemitizme karşı olduğunu biliyorum. Bu konuda konuştun paylaşımda bulundun. Umarım ki yasalar çerçevesinde Yahudi karşıtlığı dahil her türlü ortak nefret söylemini mümkün olabildiğince durdurabilirsin.” ifadesini kullandı.

MUSK, ABD’DEKİ YAHUDİ KURULUŞUNU SUÇLAMIŞTI

ABD’de antisemitik söylemle mücadele ettiğini savunan ADL’yi sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in karını düşürmekle suçlayan Elon Musk, X platformunun Birlik’e dava açmaya hazırlandığını açıklamıştı.

ABD basınında, Yahudi işadamlarının Musk ve ADL arasındaki gerilimin düşürülmesi için arabuluculuk yapmaya çalıştığı yer almıştı.
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