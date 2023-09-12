Libya'da büyük felaket: Can kaybı 5 bini geçti!

Libya'nın doğusunda Orta Akdeniz'de, dün öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen selin etkisi sürüyor.







İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harraz, saat 17.00'de yaptığı açıklamada, "Sel felaketinde yalnızca Derne'de 5 bin 200 kişi öldü" dedi. Kızılhaç ise 12.30'da yaptığı açıklamada, kayıp kişi sayısının 10 bine ulaştığını duyurdu.





Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), ülkenin doğusunu vuran sel felaketi nedeniyle Derne'deki yol ve köprü ağının tamamen çöktüğünü, yeniden inşa edilmesi için 300 milyon dinara (yaklaşık 67 milyon dolar) ihtiyaç olduğunu belirtti.





Ulusal Birlik Hükümeti Yollar ve Köprüler Dairesi Başkanı Hüseyin Suveydan, ülkenin doğusunda şehir ve köyleri bağlayan çok sayıda yol ve köprünün çöktüğüne dikkati çekerek, bu durumun afetten etkilenen şehirlere yardım ulaştırılmasına engel olduğunu belirtti.





HASTANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sağlık Bakanlığından ismini vermek istemeyen yetkili, selden etkilenen kentlerdeki duruma ilişkin verdiği bilgilerde, Derne başta olmak üzere selden zarar gören kentlerdeki sağlık durumunu "felaket" şeklinde niteleyerek, binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.





Sağlık Bakanlığı yetkilisi, Derne'deki hastanenin kullanılamaz durumda olduğunu, yaralıların ve ölülerin sahra hastanelerine nakledildiğini belirtti.



