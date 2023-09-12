Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan’da dövülen kaçak göçmenler Meriç’ten geri itildi /12 Eylül 2023 16:55

Yunanistan’da dövülen kaçak göçmenler Meriç’ten geri itildi

Edirne’de yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan’da sınır güçleri tarafından dövüldükleri iddia edilen 8 göçmen, Meriç Nehri üzerinden Türkiye tarafına geri itildi.

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Türkiye’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçen göçmenler, iddiaya göre sınır unsurları tarafından darp edildikten sonra Meriç Nehri üzerinden geri itildi. Göçmenler, nehri geçmelerinin ardından bölgeye yakın kent merkezine bağlı Elçili köyüne geldi. Köylünün güçlükle yürümelerinden şüphelendiği göçmenler işaret diliyle kendilerini Yunanistan güvenlik güçleri tarafından dövüldüğünü anlatmaya çalıştı.

Köy muhtarı Hamdi Aksoy, göçmenlerin kendilerine sırtlarındaki yara izlerini gösterdiğini söyledi. Köylerine sığınan göçmenlerin 8 kişi olduklarını söyleyen Aksoy, “Bizim köyümüz Meriç Nehri’ne yakın olduğu için bunları Yunan askerleri bizim tarafa doğru atmış. Bunlar 8 kişiydi. Bir tanesi arkada zor yürüyordu, arkadaşları koluna girmişti. Biz de ne olduğunu sorduk, işaretlerle Yunan askerinin kendilerini dövdüğünü anlatmaya çalıştılar. Arkadaşı bu zor yürüyen kişinin sırtını açtı ki, o sırada yaraları gördük” dedi.

Göçmenler, daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.

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