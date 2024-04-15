Lider Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında ikinci yarı fark attı: 4-0

Fenerbahçe'nin kazandığı haftada liderliği geri almak için Alanya deplasmanına çıkan sarı kırmızılılar ilk yarıda silik bir oyun ortaya koydu.





Sol kenarda bulduğu net fırsatları gole çeviren Barış Alper Yılmaz maçın kader adamı oldu. 56. dakikada ceza sahası içindeki dar açıdan ayak içi uzak köşeye çok iyi bir şut çıkaran genç golcü takımını 1-0 öne geçirdi.





72'de yine sol kanatta topu alan Barış Alper bu kez daha müsait bir açıdan ilk gole benzer bir vuruş yaparak topu aynı köşeden ağlarla buluşturdu ve durumu 3-0 yaptı.





Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray Alanyaspor deplasmanında 4-0'lık net bir skorla kazandı. Süper Kupa'nın ardından yüzünü lige dönen Galatasaray formda ekip Corendon Alanyaspor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.Karşılıklı atakların olduğu ilk yarıda Mertens ile bir topu direkten dönen Aslan, soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girdi.İkinci yarıya Kerem-Ziyech değişikliği ile çıkan Okan Buruk hücumda daha etkili bir takım yarattı ancak asıl değişimi Barış Alper Yılmaz'ın oyunu yaşattı.61'de ceza sahası dışında topu alan Hakim Ziyech rakibini ekarte etti ve sol ayakla köşeye çok sert vurdu. Galatasaray Ziyech'in attığı bu müthiş golle farkı 2'ye çıkardı.64. dakikada Alanyaspor'da Leroy Fer, ikinci sarı kartının ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.84'te sağdan gelen ortayı ceza sahası içinde iyi takip eden Icardi kale önünde topu ağlara gönderdi ve farkı 4'e çıkardı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aslan zorlu deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı. Bu sonucun ardından puanını 87'ye çıkaran Galatasaray, haftayı takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider kapattı.Üst üste 20. maçını kazanan Galatasaray bu alanda Okan Buruk ile rekorunu yeniledi.Fatih Tekke ile iyi bir ivme yakalayan Alanyaspor haftalar sonra ilk kez kaybetti ve 42 puanla 10. sırada yer aldı.Galatasaray önümüzdeki hafta iç sahada Pendikspor ile karşı karşıya gelecek.