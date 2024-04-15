Samanyolu Haber /Gündem / Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız /15 Nisan 2024 22:44

Meteoroloji uyardı: Kavrulacağız

Meteoroloji, yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkacağını belirtti. İşte il il güncel hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "(16- 22 Nisan 2024) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde yarından itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

"4 İLA 10 DERECİN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."
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