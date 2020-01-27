Samanyolu Haber /Spor / Lider Sivasspor evinde 2 puan kaybetti: İşte son puan durumu /27 Ocak 2020 22:33

Lider Sivasspor evinde 2 puan kaybetti: İşte son puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de haftaya lider giren Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

SHABER3.COM

Süper lig’de 19. haftanın kapanış maçında lider Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada taraflar sahadan 1-1’lik skorla ayrıldı. 

Maçta baştan sona üstünlük kuran, rakip yarı alanda gol arayan Sivasspor tabelayı tüm çabalarına rağmen 90+3’e kadar değiştiremezken Çaykur Rizespor ise 60’ta Garmash’ın golüyle öne geçti, direndi ancak Yasin Öztekin’in golüne engel olamadı.

İki takım da direklere takıldı, Sivasspor 17’si ceza sahası içinden olmak üzere 25 şut girişiminde bulundu ve 1 kez ağları sarsabildi. Ev sahibinin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı, Rıza Çalımbay’ın öğrencileri ayrıca 19 maçtır üst üste rakip ağları bulmayı başardı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor 24 puanla haftayı 11. sırada noktalarken lider Sivasspor, 41 puana yükseldi. Sivasspor ile 2. Fenerbahçe’nin arasındaki 4 puan fark bulunuyor. Maç eksiği bulunan Trabzonspor’un ise 35 puanı var.

İşte son oluşan puan durumu:


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