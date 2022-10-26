Liderliğini bir Türk'ün yaptığı kara para aklama çetesi Fransa’da bir çökertildi

Fransa’da Covid-19 salgını sırasında devletin verdiği kısmi işsizlik yardımlarıyla yolsuzluk yapıp Türkiye ve Çin üzerinden kara para aklayan 11 kişilik çete çökertildi.





Euronews’in aktardığı habere göre, Rennes kenti savcılığının verdiği bilgiye göre çete üyeleri, salgın sırasında devletin şirketlere ve işçilere verdiği yaklaşık 12 milyon euro civarında yardımı usulsüz bir şekilde kullanmak ve kara para aklamakla suçlanıyor.









Yapılan yolsuzlukla ilgili bilgi veren Savcı Philippe Astruc, söz konusu inşaat şirketlerinin bazen yüz binlerce euroya varan meblağları aralarında Fransız da olmak üzere paravan şirketlere hiç bir karşılığı olmaksızın, sahte faturaları desteklemek için gönderdiğini aktardı.





Savcı, bu paravan şirketlerin aldıkları para yardımını daha sonra nakde çevrilmek üzere otomobil ve mücevher alımı için Türkiye’deki banka hesaplarına gönderdiğini bildirdi.





Savcılık, yardımların bir kısmının Türkiye’nin yanı sıra Çin’e de gönderildiğini açıkladı.





İki yıllık ön soruşturmanın ardından savcılık, yolsuzluk yapanların şu ana kadar 2 milyon eurodan fazla değerdeki malına el koydu.





Çetenin elebaşı olarak belirtilen Türkiye doğumlu ve şu ana kadar sabıkası olmadığı belirtilen 41 yaşındaki bir şüpheli, Orne kasabasındaki evinde 9 Haziran’da gözaltına alındı ve Ouest-France gazetesine göre tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.





5 Ekim’de ise yolsuzluğa karışan 10 şirket yöneticisi, Fransız polisinin eş zamanlı olarak Ille-et-Vilaine, Val-d’Oise, Oise ve Mayenne kasabalarında düzenlediği operasyonla “organize suç örgütü kurup, kara para aklamak” suçundan gözaltına alındı.





Bazılarının sabıkası olduğu kaydedilen bazı iş adamlarının ise şu anda adli kontrol altında tutulduğu aktarıldı.





Fransa’da devlet, Covid-19 salgını sırasında şirketlerin cirosuna göre mali yardım yaparken, bu şirketlerin çalıştırdıkları işçilerin maaşlarının yine önemli bir kısmını ödemişti.