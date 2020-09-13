Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan BM Barış Gücü'ne korona bulaştı /13 Eylül 2020 19:11

Lübnan BM Barış Gücü'ne korona bulaştı

Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nde (UNIFIL) görev yapan 90 askere korona virüsü bulaştı. Askerlerin hangi ülkeden olduğu açıklanmadı.

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Lübnan’ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nde (UNIFIL) görev yapan 90 askerin Covid pozitif olduğu açıklandı. UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, askerin 88’inin aynı birliğe mensup olduğunu duyurdu. Türkiye’nin de asker bulundurduğu UNIFIL’de korona kapanların hangi ülkeyi temsil ettiği açıklanmadı.

Covid olan askerlerin UNIFIL’e ait özel bir tesise götürüldüğü, burada karantinada tutulup tedavi edilecekleri belirtildi.

Lübnan’da son günlerde korona virüsü vakalarında artış yaşanıyor. Ülkede toplamda 23 bin 669 vaka, 239 ölüm tespit edildi. Lübnan’ın en büyük cezaevi Rumiye’de de dün 22 vaka tespit edilmişti.
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