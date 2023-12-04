Samanyolu Haber /Dünya / Lukaşenko, Çin’e gitti /04 Aralık 2023 15:15

Lukaşenko, Çin’e gitti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Çinli mevkidaşı Şi Jinping ile görüştü.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Resmi ziyarette bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti’ne giden Belarus lideri, Çin hükümet konutu Diaoyutai'da ağırlandı.

Görüşme öncesi kameraların karşısında açıklama yapan Lukaşenko, yoğun programına rağmen Çin liderine görüşme için minnettar olduğunu söyledi. Ticaret, ekonomi, yatırım ve uluslararası işbirliği konularını görüşeceklerine dikkat çeken Lukaşenko, iki ülke arasındaki ilişkilerin artan seviyesinin iş birliğini derinleştirmeye güçlü bir ivme kazandırdığını belirtti.

Belarus cumhurbaşkanına göre, 1 Mart'ta yapılan son toplantı birçok açıdan belirleyici oldu ve tüm yılın dinamiklerini belirledi. Mart ayından bu yana ülke temsilcilerinin "üretim, ticaret ve ekonomik ilişkilerle ilgili" 120'den fazla karşılıklı ziyaret düzenlediğini belirtti. Belarus’un Çin için güvenilir bir ortak olduğunu ve öyle de kalacağına dikkat çekti.

Belarus Devlet Başkanı en son 28 Şubat 2 Mart arasında Çin'e çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.
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