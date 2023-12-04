Samanyolu Haber /Dünya / Petrol fiyatları düşüyor Rusya’nın endişesi artıyor /04 Aralık 2023 15:16

Petrol fiyatları düşüyor Rusya’nın endişesi artıyor

Dünya’nın önde gelen petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+ ülkeleri ve Suudi Arabistan 2024'ün başında petrol üretimini azaltma konusunda anlaştı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

OPEC+ toplantısının ardından bazı üretici ülkeler, mevsimsel talep düşüşü nedeniyle petrol fiyatlarında olası bir düşüş öngörmek amacıyla 2024 yılının ilk çeyreğinde üretimlerini daha da azaltma konusunda anlaştılar. Altı ülke üretimi günde yaklaşık 700 bin varil (b/d), Rusya ise 200 bin varil/gün azaltacak.

Fakat OPEC+'nın petrol üretimini azaltma kararına rağmen petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Londra ICE borsasında Brent petrolünün Şubat vadeli kontratlarının fiyatı 78,26 dolara geriledi.  Ocak vadeli WTI petrolü %0,82 düşüşle varil başına 73,4 dolara geriledi.

OPEC+ ülkeleri gerçekleştirdiği toplantıda günlük 1 milyon varil ek arz kesintisi konusunda anlaşmış olmaları Rusya’nın endişelerini artırıyor. 
Devlet bütçesi büyük oranda petrol gelirlerine bağlı.

2024’e düşük petrol arzı ile girilecek 

Uluslararası Enerji Ajansı petrol talebinin azalacağını ve gelecek sene fiyatların daha da düşebileceği öngörüsünü paylaşmıştı.

2024'ün başında petrol arzı günde 1 milyon varil azaltmaya devam edecek. Rusya, ihracatta gönüllü ek kesintiyi günde 200 bin varil artırarak günlük 500 bin varile çıkaracak.

Petrol fiyatlarının Eylülden itibaren yüzde 10’dan fazla düşmesiyle Suudi Arabistan, OPEC üyesi ülkelere üretimi daha fazla kısma konusunda baskı yapıyordu.

Suudi Arabistan'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde petrol üretimini günde 1 milyon varile kadar daha azaltmaya devam etmesi, yani üretimin mevcut 9 milyon günlük varilde kalması kararlaştırılırken Kazakistan'ın ise petrol üretimini günlük 82 bin varil azaltarak 1,468 milyona düşürecek.
Interfax'a konuşan bir kaynak, OPEC+ ülkelerinin toplantısının ardından Brezilya'nın Ocak 2024'ten itibaren ittifaka katılmasına, ancak belirli bir üretim kotası olmadan (yani kotayı henüz azaltmayacak) karar verildiğini söyledi.

Böylece Brezilya’da petrol üretimi Eylül ayında, Ağustos ayına göre %6,1 ve Eylül 2022'ye göre %16,7 daha yüksek olan günde 3,672 milyon varile ulaştı. Brezilya Petrol ve Gaz Enstitüsü'nün Temmuz 2023'te yaptığı hesaplamalara göre ülke, dünyanın dokuzuncu, Latin Amerika'nın ise birinci büyük üreticisi oldu.
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