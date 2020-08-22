Lukaşenko protestoculara karşı askeri kullanacak

9 Ağustos tairhinde gerçekleşen tartışmalı seçimler sonrasında tüm ülkeye yayılan ve protestolarda hali hazırda binlerce kişi gözaltına alındı. Ancak muhalif lider Svetlana Thikanovskaya'nın çağrısı ile pazar günü bir kez daha ülke çapında büyük bir protesto gösterisi gerçekleşmesi ve halkın sokağa çıkarak Lukaşenko'nun istifasını istemesi bekleniyor.







26 yıldır görevde olan ve seçimlerde kendisine rakip çıkanlar üzerinde baskı kuran Lukaşenko, iktidardaki altıncı dönemini sağlama almak istiyor.





Bunun için ülkenin batı sınırındaki Grodno'da bulunan askeri birlikler harekete geçirilecek. Buna ilişkin açıklama Lukaşenko'nun Telegram hesabından duyuruldu.



