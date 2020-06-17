Lüks restoranın sırrı ortaya çıktı!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle konserleri iptal olduğu için maddi zorluklar yaşadığını belirten şarkıcı Demet Akalın, eski işe Okan Kurt'la Anadolu Hisarı'nda Hira Han adıyla restoran açtı.







Demet Akalın'ın açtığı mekânın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ve halka açık bir sosyal tesis olduğu iddia edildi.





TESİS İÇİN İHALE YAPILDI MI?





Zeynep Uzunner isimli Twitter kullanıcısı, "Demet Akalın kamu malına çökmüştür. Boğaz'da açtığı mekân, öncesinde Telekom'un lokali olup, özelleşmeyle Kıyı Emniyeti'ne devredilen bir kamu mülkü iken, Demet hanım burayı nasıl ele geçirmiştir. İhaleyle mi? Mülkü mü aldı? Kira mıdır? İhale yapılmış mıdır?" sorularını yöneltti.







Daha önce "Geçinemiyorum, idare edemiyorum. Bakmamız gereken çoluğumuz çocuğumuz var." diyen Demet Akalın'ın restoran açması dikkati çekmişti. İstanbul Boğazı'nın hemen kıyısında açılan lüks restoranın içi de lüks eşyalarla dekore edildi.





Şarkıcı Demet Akalın'ın yeni mekân açtığı haberleri üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da, "Hani geçinemiyordun?" ifadelerini kullanmıştı.





SARAY'IN SEYİRCİSİZ KONSERLERİNDE SAHNEYE ÇIKTI





Demet Akalın ve Okan Kurt'un geçen sene Dolmabahçe'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi uzun süre konuşulmuştu.





Akalın, Saray'ın yandaş sanatçılar için düzenlediği sanal konserlerde de görev aldı.





Saray'ın seyircisiz konserler için Demet Akalın, Muazzez Ersoy, Ajda Pekkan, Ali Şan ve Ebru Yaşar'ın da aralarında bulunduğu sanatçılara 32 milyon TL harcadığı ortaya çıkmıştı.