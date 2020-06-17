Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın için 2 bin dolar tahmini! /17 Haziran 2020 14:47

Altın için 2 bin dolar tahmini!

Alman finans devi Deutsche Bank, ons (31,1 gram) altında 2020 sonu tahminini 1.800 dolarda korurken, 2021 sonuna dair tahminini 2 bin dolara yükseltti.

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Deutsche Bank stratejisti Michael Hsueh, 16 Haziran'da yayımlanan raporunda "Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 1-2 yıllık politika yönünün, toparlanma önlemlerinin içerebileceği sözlü yönlendirme ve uzun vadeli tahvil faizi kontrolünü izin verdiği ölçüde altına yönelik yatırımcı talebini sürdüreceğini tahmin ediyoruz." ifadesi yer aldı.

"Bunun dışında Fed'in para politikası stratejisi ortalama faiz hedeflemesini benimsemesiyle sonuçlanacak." denilen raporda bu durumun dezenflasyonist bir dünyada güvercin eğilimli olduğu ifade edildi.

2021 SONU İÇİN 1.800 DOLAR

Banka 2021 sonu için altın tahminini onsu (31,1 gram) başına 1.750 dolardan 2 bin dolara yükseltti. 2020 sonu tahminini 1.800 dolar seviyesinde tuttu.

Spot piyasada işlem gören Çarşamba günkü işlemlerde 1.726 dolar civarında alıcı buldu. Değerli metal 2011'de 1.921,17 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmanmıştı.
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