Lüksemburg'un EURO 2024 rüyasını, VAR kabusa çevirdi: Gürcistan finalde













EURO 2024 Play-Off elemeleri maçında Gürcistan'a konuk olan Lüksemburg, çok talihsiz bir an yaşadı. Dakika 53'te skoru 1-1 yapan Lüksemburg, 3. dakika sonra hem 1-0 geriye düştü hem de 10 kişi kaldı. Maçın sonunda, play-off finali bileti 2-0'lık skorla Gürcistan'ın oldu.Lüksemburg, mücadelenin 40. dakikasında Budu Zivzivadze'nin golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarıyı şut çekemeden tamamlayan Lüksemburg, eski Sivassporlu Gerson Rodrigues'in 53. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.Ancak Rodrigues'in sevinci uzun sürmedi. Golden bir önceki pozisyonda, potansiyel penaltı kontrolü yapan VAR, Lüksemburg stoperi Maxime Chanot'nun rakibine yaptığı müdahaleyi inceledi.VAR uyarısıyla pozisyonu saha kenarında izleyen İspanyol hakem Jose Sanchez Martinez, Lüksemburg'un golünü iptal ettikten sonra, faulünü dışarıda olduğunu işaret ederek serbest vuruş kararı verdi.Ancak, Lüksemburg stoperi Chanot, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Skoru 1-1'e getirmişken önce golü iptal edilen ve ardından 10 kişi kalan Lüksemburg, 63. dakikada Zivzivadze'nin ikinci golüyle 2-0 geriye düştü.Gürcistan, mücadeleyi bu skorla galip tamamlaı ve EURO 2024'te gruplara kalacak ülkeyi belirleyecek olan final müsabakasına katılma hakkı kazandı.Gürcüler, Yunanistan-Kazakistan maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Finali kazanan ülke, EURO 2024'te Türkiye'nin yer aldığı grupta mücadele edecek.