Samanyolu Haber /Gündem / Lupin dizisinin çekim ekibi soyuldu /27 Şubat 2022 02:29

Lupin dizisinin çekim ekibi soyuldu

Netflix’te yayınlanan ve ‘kibar hırsız’ olarak bilinen roman karakteri Arsen Lüpen’den esinlenen bir hırsızın hikayesini anlatan ‘Lupin’ dizisinin çekimleri sırasında dizi ekibi ve oyuncuları, yüzleri maskeli bir grup tarafından gündüz vakti soyuldu.

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Netflix’te yayınlanan ve ‘kibar hırsız’ olarak bilinen roman karakteri Arsen Lüpen’den esinlenerek hırsızlık yapan Assane Diop karakterini anlatan Lupin dizisinin çekim ekibi Fransa’da soyuldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, dün Nanterre kentinde Lupin’in 3. sezon çekimlerinin yapıldığı ve dizinin başrol oyuncusu Omar Sy'ın da aralarında bulunduğu seti, yaklaşık 20 kişilik grup ellerinde havai fişeklerle bastı.

Nanterre Parkı yakınında çekim yapan ekip ve oyuncularını tehdit eden grup, film setinde kullanılan kamera, kayıt cihazı, ışık ve ses cihazı gibi malzemeleri de yanlarına alarak kaçtı.

Soygunda yaklaşık 300 bin euro değerinde malzemenin çalındığı belirtildi.

Öte yandan dizinin çekimlerine bir süre ara verildi.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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