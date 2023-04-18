Samanyolu Haber /Gündem / Lütfü Savaş: Hatay'da havalimanı 17 Mayıs'a kadar kapatıldı, en az 500 bin seçmen yok /18 Nisan 2023 15:30

Lütfü Savaş: Hatay'da havalimanı 17 Mayıs'a kadar kapatıldı, en az 500 bin seçmen yok

Gazeteci Sevilay Yılman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın "Hatay Havalimanı 17 Mayıs’a kadar kapanmış. En az 500 bin seçmenimiz yok" dediğini aktardı.

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Hatay Büyükşehir  Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisini aradığını ve "Hatay Havalimanı 17 Mayıs’a kadar kapanmış. Şu an en az 500 bin seçmenimiz yok" dediğini  aktardı.

Yılman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş aradı az önce… Hatay Havalimanı 17 Mayıs’a kadar kapanmış. Nedenini bilmiyorlar. Ve başkan yazımı doğruluyor. Şu an en az 500 bin seçmenimiz yok diyor. Ve bu Millet İttifakı’nın aleyhine diye de ekliyor. Bu işe el atılmalı...
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