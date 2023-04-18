Lütfü Savaş: Hatay'da havalimanı 17 Mayıs'a kadar kapatıldı, en az 500 bin seçmen yok

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kendisini aradığını ve "Hatay Havalimanı 17 Mayıs’a kadar kapanmış. Şu an en az 500 bin seçmenimiz yok" dediğini aktardı.







Yılman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş aradı az önce… Hatay Havalimanı 17 Mayıs’a kadar kapanmış. Nedenini bilmiyorlar. Ve başkan yazımı doğruluyor. Şu an en az 500 bin seçmenimiz yok diyor. Ve bu Millet İttifakı’nın aleyhine diye de ekliyor. Bu işe el atılmalı...

