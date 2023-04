Barış için Birlikte Yaşam Platformu

M.ERTUĞRUL İNCEKUL





Geçen hafta yaptığım bir ziyarette Focolare Hareketi’nin kolu olan Barış için Birlikte Yaşama Platformu yetkilileri ile tanıştım. Hizmet Hareketi ile ortak pek çok yönleri olduğunu gördüm. Focolare Hareketi, İtalyan Katolik Kilisesi'nin "Birlik Hareketi" veya "Birleşik Hareket" olarak da bilinen bir hareketidir. Chiara Lubich tarafından 1943 yılında kurulan hareket, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren uluslararası bir topluluktur.







Focolare Hareketi, Hıristiyanların ve insanların kardeşlik, birlik ve hoşgörü temelinde bir arada yaşamaları yoluyla dünya barışına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Hareket özellikle Hıristiyan gençler, aileler, profesyoneller, politikacılar ve din adamları arasında aktiftir. Merkezi İtalya'nın Rocca di Papa kentinde bulunan hareketin dünyanın birçok farklı bölgesinde merkezleri ve toplulukları bulunmaktadır.





Focolare Hareketi'nin temel felsefesi "Tanrı'yı sev, komşunu sev" ilkesine dayanır ve hoşgörü, diyalog, birlik ve dayanışmayı teşvik eder. Hareket, etnik, kültürel, dini ve sosyal farklılıklara rağmen insanların birbirlerine saygı duyması, anlaması ve yardım etmesi gerektiğini vurgular. Ayrıca Hristiyanları inançlarını günlük yaşamlarında yaşamaya, sosyal adaleti teşvik etmeye ve dünya barışını desteklemeye teşvik eder.







Focolare Hareketi ayrıca dünya çapında birçok sosyal ve insani girişime öncülük etmiştir. Eğitim, sağlık, ekonomi, çevre, kadın hakları, göç ve barış gibi konularda projeler yürütmektedir ve toplumda olumlu değişiklikler yapmaya çalışmıştır.







Living Together for Peace “Barış için Birlikte Yaşama Platformu temelde sevgi, affetme, iyilik yapma ve başkaları için yaşama gibi evrensel prensiplere dayanıyor;





"Dünyanın mutluluğa ihtiyacı var.... Gerçek mutluluğun ne olduğunu biliyor musunuz? Bir deneyin. Seven, seven ve sevilen bir insanın deneyimlediği şeydir. Seven insan mutludur. İnsanlık için ne yapabilirsiniz? Mutluluk verin, sevmeyi öğretin. Ama kime? Küçük kız kardeşlerinize, küçük erkek kardeşlerinize, babanıza, annenize, arkadaşlarınıza, karşılaştığınız tüm çocuklara.”





Bu fikir nasıl ortaya çıktı?





Sevgi Küpü felsefesine dayalı bir metaforları var. 1997 yılında, Chiara Lubich'in sevme sanatını altı noktada özetlemesinin ardından, özel psikolojik ihtiyaçları olan çocuklar için uzmanlaşmış bir pedagog olan Roseli Weber, sevme sanatının altı noktasını her bir taraf için birer tane olmak üzere bir küp oluşturdu ve İsviçre'de bir programda bir grup çocuk ve gençlere bu oluşum anlatıldı.





Roseli, bu orijinal sezgiyi beğenen aynı öğrencilerden ve ailelerinden gelen olumlu izlenimleri öğrenince çok etkilendi ama en çok da evde yaptıkları deneyimden etkilendi. O zamandan beri küp, çocuklar ve gençlerin yanı sıra yetişkinler arasında da geniş bir yayılım gösterdi ve dünyanın pek çok ülkesinde hızla yayıldı: okullarda, cemaatlerde, çocuk derneklerinde, aynı anda hem şarkı söylemek hem de yaşamak için bir araç haline geldi.





Ana hedefi, çocukların pro-sosyal becerilerini geliştirerek ve yetişkinlerin becerilerini güçlendirerek, onu benimseyen ortamlarda olumlu ilişkileri teşvik etmektir.





Etkinliği ve yaygınlığı göz önüne alındığında küp, farklı materyal ve dillerde çok sayıda yayın, deneyim ve üretimle tüm dünyaya yayılmıştır. Faaliyete ve ulaşılmak istenen hedeflere göre küp, aşağıdaki gibi çok çeşitli platforma ve etkinliğe uyarlanmıştır:





- Spor Küpü, Sport4Peace Projesi kapsamında tasarlanmış bir araç olup, gençler ve gençler arasında sportif faaliyetler yoluyla yapıcı bir şekilde sosyalliğe yönelik otantik paylaşım değerlerini duyarlı hale getirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Altı yüzde şunları okuyoruz: "Elinizden gelenin en iyisini yapın, kendinize ve başkalarına karşı dürüst olun; zor olsa bile asla pes etmeyin; herkese saygı gösterin, diğerinin başarısıyla sevinin, büyük hedeflere birlikte ulaşılabilir."





- Earth Cube TM, gezegeni sağlıklı ve sürdürülebilir tutmak için kişisel ve kolektif düzeyde olumlu davranış değişikliklerini teşvik etmek amacıyla bir motivasyon aracı olarak doğmuştur. Bu araç, 180 ülkeye yayılmış uluslararası bir ekolojik/kültürel girişim olan EcoOne Projesi'nin yaşam tarzına dayanmaktadır. Nasıl işliyor? İnsanlar zar atmaya, zarın üst yüzündeki ifadeyi okumaya ve bunu uygulamaya koymanın bir yolunu bulmaya davet ediliyor.







- Şirket zarı (Şirket Küpü), Indianapolis'li (ABD) girişimci John Mundell tarafından karşılıklı saygı, bağlılık ve ortak sorumluluğa dayalı bir çalışma ortamı yaratan değerleri pratik bir şekilde yaşamaya yardımcı olan bir araç olarak başlatılan basit ama başarılı bir fikirdir. Zarın yüzünde: "Kur (her gün ilişkiler kur!), Yardım et (sadece sözlerle değil eylemlerle!), Paylaş (bilgiyi, zamanı, kendini!), Geliştir (her insanı, her fikri!), İlk ol (başkalarına yardım etmek için!), Akıntıya karşı git (arkadaş olabilir!). "





- Ve tabii ki barış küpü.





Tüm bu girişimlerde ortak hedefleri şöyle tespit ediyorlar;





- Kendilerini eşit bulan ya da bulmayanlar arasında olumlu deneyimleri teşvik etmek.

- Kardeşlik ilişkilerini geliştirmek ve bunları başka yerlerde de teşvik etmek

- Benmerkezci, bireyci ve kayıtsız bir kültüre bir cevap sunmak

- Çocukların pro-sosyal yeteneklerini güçlendirmek

-Küpün benimsendiği çeşitli ortamlarda olumlu bir iklimi teşvik etmek.









Özetle aslında temel felsefe; tüm bu hedefler, birlikte daha kardeşçe bir toplum inşa etme projesine dönüşmektedir. Sevgiye ve birlikte barış içinde yaşamaya hasret tüm insanlık, sevgi ve huzur hiç bu kadar çok özlenmemişti.









Destek veren, tebrik eden tüm dostlarıma ve okuyucularıma teşekkür ediyorum, bu vesile ile gelmekte olan Ramazan Bayramınızı kalbi duygularımla tebrik ediyorum.