Samanyolu Haber /Gündem / Lütfü Savaş, istifa haberlerini yalanladı: Bu şehirden en son gidecek insan benim /20 Şubat 2023 12:52

Lütfü Savaş, istifa haberlerini yalanladı: Bu şehirden en son gidecek insan benim

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, istifa ettiği yönünde sosyal medyada çıkan haberleri yalanladı. Savaş, "Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz" dedi.

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Savaş, CHP ve belediye başkanlığından istifa ettiğine dair haberleri yalanladı.

Savaş, "Depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Kış şartlarından etkilenmemeleri için uğraşıyoruz. Yaralılarımızı hastanelerde tedavi ediyoruz. Bir yandan da Hatay’ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Bunları yaparken, hayatın gerçekleriyle uğraşırken kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanların gerçekten de hezeyanlarını anlamak mümkün değil" dedi.

"Yıkıcı işler yapıyorlar"
Söz konusu iddiayı gündeme getirenleri kınadığını belirten Savaş, "Biz burada dünyadaki en büyük depremle uğraşırken, görevimizin başında insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ederken kendi sanal ortamlarında ülkeyle ilgili yıkıcı işler yapıyorlar. Bizim görevle ilgili aşkımızın daha farkında değiller” diye konuştu.

"Hatay'ı tekrar ayağa kaldıracağız"

Hatay’ın 40 asırlık Türk yurdu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Tayfur Sökmen’in son emaneti olduğunu dile getiren Savaş, şöyle devam etti:

"Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz. Hatay bizimdir bizim kalacak.”

Partisi CHP'den de ayrılmadığını belirten Savaş, "Sayın genel başkanımdan da yetkili kurullarımdan da memnunum. El birliğiyle partimizin, sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün yetkili kurulları, milletvekilleri bizimle tek vücut oldu. Birlikte yaralarımızı sarıyoruz, o nedenle onlarla da gurur duyuyorum. Hep birlikte Hatay’ı tekrar ayağa kaldıracağız" dedi.
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