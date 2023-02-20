Mehmet Cengiz krizi ardından Odatv’de istifa: Toygun Atilla görevi bıraktı

Odatv’de, AKP’ye yakın şirketlerden Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile yapılan söyleşi ardından başlayan kriz istifa getirdi. Odatv’nin Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla, görevini bıraktığını açıkladı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Odatv Genel yayın Yönetmeni Toygun Atilla, “Odatv’nin sahibi Soner Yalçın başta olmak üzere, 15 ay beraber çalıştığım emekçi kardeşlerime, siz kıymetli okurlara çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın” dedi.

NE OLMUŞTU?





‘Beşli çete’ olarak nitelendirilen iktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz, Kahramanmaraş depremleri ardından kanalların yaptığı ortak bağış yayınına katılarak 3 milyar TL’lik bağış yaptığı açıklamıştı. Bu bağışın sabahında ise Cengiz Holding’in 3 milyar TL’lik bir yatırımına verilen teşvik, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, bağışın ardından yaptığı açıklamada, "Beşli Çeteler, bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; borcunuzdan düşeceğim" ifadelerini kullanmıştı.









Bu gelişmelerin ardından Odatv Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik, Mehmet Cengiz ile bir söyleşi gerçekleştirmişti. Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına karşı, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu böyle tweet atmış, ben bu acılı günde buna cevap vermek istemiyorum. Onu kamuoyuna, milletimizin taktirine bırakıyorum. İktidara gelir, biz her zaman devlete hesap vermek mecburiyetinde olan insanlarız, hesabı sorar. Bu yardımı da borcum çıkarsa oradan düşmesin. Bu yardımı alın terimle millete hibe ettim. Çıkarsa borcum onu da öderim. Bu acılı günde kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullanmıştı.





Deprem bağışından bir gün sonra şirketine teşvik verilmesiyle ilgili tartışmalar sorulan Cengiz, “2016 yılında çıkan bir kanun var. Sanayi yatırımı yapan herkese teşvik veriliyor, bölgelere göre. Seydişehir’deki teşvik aşağı yukarı 1-1,5 yıl önce müracaat edilmiş bir olay. Bunu gündeme getirmeyi abes buluyorum. Bu kanun. Bunu çok yadırgıyorum” yanıtını vermişti.





Yayımlanan bu söyleşi ardından Odatv’nin Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla, bir yazı yazmış ve Odatv’nin sahibi Soner Yalçın’ın Mehmet Cengiz hakkındaki geçmiş eleştirel yazılarından alıntılar yapmıştı.







