Samanyolu Haber /Spor / Maç sırasında ünlü futbolcunun evi soyuldu /30 Aralık 2023 09:16

Maç sırasında ünlü futbolcunun evi soyuldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldız oyuncusu Jack Grealish'in evi, takımının Everton ile oynadığı maç esnasında soyuldu.

SHABER3.COM

Grealish'in İngiltere'nin Cheshire bölgesinde bulunan evine hırsız, takımının deplasmanda Everton'ı 3-1 yendiği hafta içi oynanan lig maçı sırasında girdi.

Sun gazetesi, futbolcunun evinden 1 milyon sterlin değerinde mücevher ve saat çalındığını yazdı.

Evde helikopter ve köpek destekli arama yürütüldüğü ancak hırsızın yakalanamadığı bildirildi.

Cheshire Polis Teşkilatı’ndan bir sözcü, “Şu ana kadar gözaltına alınan olmadı. Soruşturma devam ediyor” dedi.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında soygun sırasında Grealish’in ailesinin evde olduğunu ancak kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Everton karşısında maç boyunca sahada kalan 28 yaşındaki Grealish, Transfermarkt verilerine göre, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta 3 gol ve 2 asiste imza attı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Maç sırasında ünlü futbolcunun evi soyuldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:25:32