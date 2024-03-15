Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan Başbakanı Orban: "Brüksel'i işgal etmekten başka şansımız yok" /15 Mart 2024 16:04

Macaristan Başbakanı Orban: "Brüksel'i işgal etmekten başka şansımız yok"

AB'nin "aykırı lideri" Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği seçimlerinin büyük bir fırsat olduğunu söyleyerek "Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini savunuyorsak Brüksel'i işgal etmekten başka şansımız yok" dedi.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin özgürlüğünü egemenliğini korumak için Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi Brüksel'i "işgal etmeye" hazır olduğunu söyledi.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen milli gün etkinliğinde konuşan Orban, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Macaristan'ın ayağa kalkışı için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. "Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini savunuyorsak Brüksel'i işgal etmekten başka şansımız yok. Brüksel'e ilerleyecek ve AB'ye de değişim getireceğiz" dedi.

14 yıldır iktidarda olan Macar milliyetçisi Orban, partisi Fidesz'in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde büyük kazanımlar sağlamasını bekliyor. Avrupa'da yükselen aşırı sağın seçimlerde büyük başarı kazanması bekleniyor.

Bu yılın ikinci yarısında AB dönem başkanlığını devralacak Orban, konuşmasında AB politikalarını da eleştirerek "Brüksel Avrupalıları yanlız bırakıyor, hatta onlara sırtını dönüyor" diye konuştu. 

İnsan hakları ve Ukrayna savaşı konusunda AB'yle sık sık sorun yaşayan Macaristan, birliğin "aykırı üyesi" olarak niteleniyor.

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