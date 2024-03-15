'Bataklık' buhar oldu: Tutuklusu kalmayan davada baronlar mallarına kavuştu!

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 Haziran 2020’de operasyon düğmesine basılan ‘Bataklık’ için, "Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri aklama operasyonu" yorumunda bulunmuştu. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 73 kişinin yargılandığı dosyada, tutuklu sanık kalmadı.







Soruşturma aşamasında, çoğu Çetin Gören’e ait 20 lüks otomobil, yüzlerce gayrimenkulü ile yüklü miktardaki paraya el konuldu. El konulan para miktarı 30 milyon euro, 30 milyon dolar, 15 milyon sterlin ile 150 milyon lira olarak kayda girdi. Tedbir uygulanan varlıklar arasında Nejat Daş’a ait olduğu iddia edilen Beyazıt’taki Şehnaz Döviz ile Halil Arslantaş’a ait 80 daireli Arslantaş Towers ile 200 daireli Zeugma Rezidance projeleri de yer aldı.





Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş’ın uluslararası uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri parayı, kuryeler ve TIR’larla Türkiye’ye getirdikleri bilgisine yer verilen iddianameye dayalı yapılan yargılamada, sanıkların el konulan malları peyderpey iade edildi.





ÖNCE TAŞITLAR SONRA PARALAR İADE EDİLDİ

Mahkeme ilk olarak lüks araçların, sahiplerine iadesine karar verdi. Kararla, anılan taşıtlar üzerine satılamaz şerhi konuldu. Mahkeme geçen 15 Haziran’da görülen davada ise el konulan paralar ile dijital materyallerin iadesine karar verildi.





KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAK!

Davanın, geçen 26 Ocak günü görülen duruşmasında ise, taşınmazlara ilişkin karar verildi. duruşmadan önce, sanık Çetin Gören’in avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, müvekkilinin Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Kızılhisar Mahallesi’ndeki taşınmazları üzerinde kentsel dönüşüm yapacağını, bu nedenle tedbirin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, tüm taşınmazlar üzerindeki tedbiri kaldırdı. Davanın bugün görülecek duruşmasında ise savcılık mütalaasının açıklanması bekleniyor.





BARONU 75 MİLYON TL DOLANDIRDI!



Bu arada, ‘Bataklık’ davası ilginç bir dolandırıcılık olayını da ortaya çıkardı. Uyuşturucu paraları ile memleketi Gaziantep’te 280 daireden oluşan iki gayrimenkul geliştiren Halil Arslantaş, 75 milyon lirasını, dosyanın sanıklarından Mahmut Yücel’e kaptırdı. Sanıklardan Handan Kaymaz’ın avukatı bu durumu duruşmada “Halil Arslantaş’ın örgüt yöneticisi olduğu söyleniyor. Örgüt üyesi Mahmut Yücel, 75 milyon TL çarpıyor bu adamı. Düşünün bir üye, örgütün yöneticisini, 2014’ün parasından bahsediyorum, 75 milyon TL parasını çarpıyor. Anlaşılacak tabirle söylüyorum tokatlıyor” dedi.





KİMİNE EV KİMİNE ARABA ALDI

İddianameye göre uçak bileti satan Yücel, Arslantaş’ın parası ile, kız kardeşleri Ş. Yücel ve Y. Yücel’e Ankara Eryaman’da bir ev, yine kardeşi Ö. Yücel’e Didim’de bir ev, emlakçılık yapan kardeşi İ. H. Yücel’e Mercedes E220, kendisine 1 Audi A7, 1 Audi 6, bir Mercedes S350 ve 1 BMW X3 aldı. Yücel, babası Ş. Yücel’e ise Audi A6 aldı. Yücel, eşine ise Range Rower marka cip ile 50 bin dolar değerinde Bulgari marka saat ile 1,5 milyon liralık ziynet eşyası aldı. Yücel ayrıca, Çekmekey’de bir daire Üsküdar Altunizade’de ise bir daire satın aldı.