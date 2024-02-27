Macaristan Meclisi, İsveç’in NATO üyeliğini onayladı

Macaristan Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin oylama yapıldı.

İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 6 milletvekili ise "hayır" oyu verdi.

Böylece Macar Meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamış oldu.

İsveç yönetimi, Macaristan'ın onayıyla NATO'ya üye bütün ülkelerin onayını almış oldu.

Stoltenberg, Macaristan'ın İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını "memnuniyetle" karşıladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını "memnuniyetle" karşıladığını bildirdi.





Stoltenberg, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsveç'in üyeliği, hepimizi daha güçlü ve daha güvenli kılacaktır." ifadesini kullandı.





Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını "memnuniyetle" karşıladığını vurgulayan Stoltenberg, İsveç'in NATO'nun 32'nci müttefiki olacağını kaydetti.





İsveç'in NATO süreci

Türkiye'nin 23 Ocak'ta İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasının ardından gözler Macaristan’a çevrilmişti.





Macaristan ile İsveç arasında yaşanan bazı gerginlikler nedeniyle süreç uzamış, Macar tarafı oylamanın yapılabilmesi için İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Budapeşte’yi ziyaret etmesi koşulunu öne sürmüştü.





Kristersson, 23 Şubat'ta, başkent Budapeşte'de Macar mevkidaşı Viktor Orban ile NATO üyeliğini görüşmüştü.





İsveç Başbakanı Kristersson: NATO üyeliği için tarihi bir gün

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin kanun teklifinin Macaristan Ulusal Meclisinde kabul edilmesine ilişkin "tarihi bir gün" nitelendirmesinde bulundu.





Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi bir gün. Artık tüm NATO ülkelerinin parlamentoları, İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. NATO'nun güvenliği konusunda üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye hazırız." ifadesini kullandı.





İsveç Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, X sosyal medya hesabından, "İsveç'in başvurusunu, tüm NATO üyesi ülkeler onayladı ve ülkemiz NATO'ya 32'nci üye olma yolunda ilerliyor. İsveç, NATO'nun güvenlik sağlayıcısı olacak. Bu süreçte aldığımız tüm destek için teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.





Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Nihayet Macaristan Parlamentosunun oylamasıyla onay süreci hazır. İsveç, NATO'nun 32'inci üyesi olacak ve hem ülkemizi hem de NATO'yu daha güçlü ve daha güvenli hale getirecek. Güvenlik ve işbirliği için güzel bir gün." ifadelerini kullandı.





İskandinavya ülkelerinden İsveç'e tebrik

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, X sosyal medya hesabından, "Artık son üye ülke olan Macaristan da İsveç'in NATO başvurusunu onayladı. Komşumuzu İttifaka dahil etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." paylaşımında bulundu.





Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ülkesinin devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, İsveç'i tebrik ederken, bunun NATO için gerçekten güzel bir gün olduğunu söyledi.





Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, X hesabından, İskandinavya ülkelerinin NATO'da bir araya gelmesinin "tarihi bir olay" olduğunu belirtti.





Borrell: İsveç'in NATO üyeliği AB-NATO ilişkilerini geliştirdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsveç'in NATO üyesi olmasının AB-NATO işbirliğini geliştirdiğini belirtti.





Borrell, X sosyal medya platformundan, Macaristan Ulusal Meclisinin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasıyla ilgili paylaşım yaptı.





İsveç'le AB üyesi 23 ülkenin NATO'nun parçası olduğunu vurgulayan Borrell, "Bu durum, AB ve NATO'yu daha güçlü kılmakta ve stratejik AB-NATO işbirliğini geliştirmektedir." ifadesini kullandı.