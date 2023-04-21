Macaristan, Ukrayna’dan gıda ve tarım ürünlerinin ithalatını neden yasakladı?

AB, Ukrayna'dan tahıl ithalatını sürdürmeye çalışıyor

Brüksel ise Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklayan üyelerinin kaygılarını gidermek için çiftçilere ilave destek verilmesini ve bazı Ukrayna ürünlerine kısıtlama getirilmesini içeren plan hazırladı.

100 milyon euro ek destek





Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macar çiftçiler üzerindeki piyasa baskısını hafifletmek amacıyla Ukrayna'dan ithal edilmesi geçici olarak yasaklanan gıda maddeleri listesine bal, tahıl ve bazı et ürünlerinin ekleneceğini bildirdi.Bakan Gulyas, yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin bal ve etin yanı sıra tahıllar, yağlı tohumlar, un ve yemeklik yağ da dahil olmak üzere 25 Ukrayna ürününün ithalatını 30 Haziran'a kadar yasakladığını söyledi.Gulyas, ayrıca bu ülkeden çıkan ve Macaristan üzerinden farklı pazarlara taşınan ürünlerin de takibinin yapılacağını ifade etti.Macar pazarındaki Ukrayna ürünlerinin çokluğu nedeniyle bu ülke çiftçilerinin rekabet gücünü sürdürme imkanlarının kalmadığını vurgulayan Gulyas, cumartesi yürürlüğe girecek düzenleme ile bal, tahıl ve bazı et ürünlerinin ithalatının geçici olarak yasaklanacağını kaydetti.Gulyas, Polonya, Slovakya ve Bulgaristan’ın da benzer adımlar attığını ileri sürerek, Avrupa Birliğinin (AB) savaş nedeniyle Ukrayna’nın tahıl ürünlerine yönelik gümrük vergisini kaldırmasının bu durumun yaşanmasına neden olduğunu savundu.Son aylarda Macaristan tarım pazarının bu durumdan çok ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Gulyas, "Ukrayna'ya yardım ettiğimiz için mutluyuz ancak dayanışmanın Macar çiftçileri, Macar ekonomisini ve özellikle Macar tarımını mahvetmemesi gerektiğini açıkça görmeliyiz." dedi.AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Tarımdan Sorumlu Üyesi Janusz Wojciechowski, Ukrayna'dan tarımsal ürün ithalatına karşı olan ve buna karşı tedbirler uygulamaya koyan Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya temsilcileri ile görüşmelerinin ardından açıklama yayımladı.Açıklamada, bu ülkelere, üreticilerin durumundaki kötüleşme konusundaki endişelerini gidermek için AB'nin hazırladığı kapsamlı tekliflerin sunulduğuna işaret edildi.Hazırlanan paketin, Ukrayna tahılından etkilenen AB çiftçilerine yeni bir tarımsal mali destek, temel ürünlere yönelik istisnai koruma önlemleri ve Ukrayna tahıl ihracatının geçişini kolaylaştıracak önlemler içerdiğine dikkat çekildi.Açıklamada, Komisyonun önerdiği paketin üye ülkelerin uygulamaya koyduğu tek taraflı önlemleri kaldırması halinde yürürlüğe gireceği kaydedildi.Keza, iç pazarın işleyişini riske atan tek taraflı çözümler yerine ortak bir AB yaklaşımı izlemenin önemine işaret edilerek, hızlı bir çözüm için siyasi istişarelere devam edileceği bildirildi.Paket kapsamında, Polonya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Slovakya'daki çiftçilere 100 milyon euro ek destek verilecek.Tahılının transit geçişine izin verilmesi halinde bu ülkeler bir süre için bazı Ukrayna ürünlerinin kendi piyasalarına girişini önleyebilecek.Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve Karadeniz limanlarından uzun süre sevkiyat yapılamamasıyla önemli miktarda Ukrayna tahıl ve gıda ürünü Doğu ve Orta Avrupa ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı.Bu durumdan özellikle bölge ülkelerindeki yerel üreticiler şikayetçi oluyordu.Bölge ülkelerindeki çiftçiler uzun süredir Ukrayna'dan ucuz tarım ürünleri ithalatına son verilmesini istiyordu.Özellikle Polonya'da çiftçiler bu konuda sıklıkla protestolar düzenliyordu.Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya, Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdalara geçici yasak uygulanması kararı aldı.Polonya, söz konusu ürünlerin topraklarından transit geçişine de izin verilmeyeceğini açıklamış, yapılan görüşmeler sonrası buna izin verme kararı almıştı.