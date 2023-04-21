Gözaltı ile korkutulmaya çalışılan gazeteci Serdar Akinan: “Geri Adım Atmayacağım”

Birkaç ay önce İstanbul’dan Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine taşınan Akinan haftada iki gün ikametgahının bulunduğu mahalledeki polis karakoluna giderek emniyet yetkilileri nezaretinde imza verecek.
37 yıldır gazetecilik yapan Akinan, iktidar mensuplarına ilişkin çok sayıda iddiayı gündeme getiren Muhammed Yakut ile Youtube sayfasında yaptığı yayın sonrası birçok tehdit aldığını söyledi.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan gazeteci, “Ben illegal taraftan bekliyordum. Tehditler alıyordum. Emniyetin sabahın köründe kapıma dayanmasını beklemiyordum. Hakikaten bir şok yaşadım. Yaşamadım dersem yalan olur. Asıl şoku, dava dosyasında adımı görünce yaşadım. Çünkü isnat olunan suçlar akıl alır gibi değil” dedi.
“Bilgisayarım, laptopum, telefonum ve bütün hard disklerime el kondu”
Sabah 5 sularında dokuz kişiden oluşan polis, jandarma ve köy muhtarının eve gelerek gözaltı kararını kendisine gösterdiklerini ancak hiçbir kötü muameleyle karşılaşmadığını belirten Akinan, sosyal medyada kendisinin kaybedildiği yönünde bir algı yaratılmasına neden olan iletişim eksikliğinin neden kaynaklandığını bilmediğini ifade etti:
“Telefon 5.18’de alındı. Sonra karakola gittik. Evde arama yapıldıktan sonra benim bilgisayarım, laptopum, telefonum ve bütün hard disklerime el kondu. Benim gözaltına alındığım araçla Ayvacık karakolunda görevli polislerle yola çıktık. Fakat orada nöbetçi polis memuru gelen telefonlara ‘böyle biri yok’ şeklinde cevap vermiş anladığım kadarıyla. Bu da bir karışıklığa yol açmış. Anlatıldığı gibi İstanbul’dan gelen bir tim gelip beni almadı. Ayvacık ilçe emniyet müdürlüğünden polislerle İstanbul’a gittik. Niye iletişim kurulamadı anlamış değilim. Kötü muamele görmedim. Tam tersi bakışlarıyla bile bana desteklerini sunan beni rahatlatan insanlar vardı. Savcılığa kadar böyle gitti, savcılık makamında gergin anlar yaşandı açıkçası.”
“Her şeyi bu dosyaya koymuşlar kokteyl yapmışlar”
Akinan hem emniyetteki ifadesinde hem de savcılıktaki sorgusunda Fethullah Gülen cemaatine mensup kişilerle videolarını yayınladıkları gerekçesi ile bağı olup olmadığının sorulmasına, dosyada isminin onlarla birlikte anılmasından rahatsız olduğunun altını çizdi.
“Dezenformasyon yasasının ilk somut mağduru benim, geri adım atmayı düşünmüyorum”
Kamuoyunun en merak ettiği konu, dünkü gözaltı sonrası Serdar Akinan Youtube yayınlarına son verecek mi? Dahası dün yaşadığı bu durum ona geri adım attıracak mı?
Akinan bu sorulara çok net yanıt verdi:
“Hayır attırmayacak. Hatta bunu orada ifade verirken de söyledim. Bir gazetecinin görevi, kamuya mal olmuş kişiler hele ki bu insanlar devletin en tepesindeyse ve haklarında iddialar varsa hem kaynağına hem onlara sormak. 360 derece sorgulamak bizim, gazetecilerin asli görevimizdir. Bu adam devam eder etmez. Bu adam sahtekardır değildir, bilemem. Bu iddiaların arkası gelecekse biz gazeteciler bu iddiaları araştırmakla mükellefiz. Bu adamın kim olduğundan bağımsız. Sayın Savcı’ya da söyledim. Bu ülkede daha yakalanmadan önce Abdullah Öcalan’la röportaj yapıldı. Bu röportaj ulusal kanallarda gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlandı. Soruşturma açılmadı Mehmet Ali Birand’a. Asıl sorun şu. Sosyal medya kanunuyla ilgili düzenlemenin ilk somut mağduru benim. Bunun ucu nereye varır bilmiyorum. Basın hürdür sansür edilemez. Dolayısıyla ben bundan geri adım atmayı düşünmüyorum.”
“Şahsım üzerinden gazetecilere mesaj verildi fakat oluşan tepki sonrası son dakikada geri adım atıldı”
Gece yarısı çıktığında kendisini bekleyen kardeşi dışında tek bir gazeteci olduğunu görünce biraz hayalkırıklığına uğradığını saklamayan Serdar Akinan, yine de sosyal medya üzerinden verilen desteğin kendisini tutuklanmaktan kurtardığı kanaatinde.
Akinan, “Ben bu gözaltı sürecimi şöyle okuyorum. Bu benim şahsım üzerinden gazetecilere mesaj verildi. Fakat oluşan tepkiyi görünce son dakikada geri adım atıldı karardan. Muhalif medyaya ‘belli konulara girerseniz belli konulardan kastım Türkiye’nin gündeminin tartıştığı konulardan daha hassas konulara girerseniz biz sizi gereğini yaparız’ dendi. Ben içeride çok fark etmedim ama sonra gördüm. 100 binlerce insanın buna tepki göstermesi, milyonlara varan şekilde videoların seyredilmesi izlenmesi… Demek ki insanların sesi hala çıkıyor. Bu nedenle geri adım attılar” diye konuştu.
Serdar Akinan Kimdir?
1987 yılında gazeteciliğe başlayan Serdar Akinan, Milliyet, Star, 32. Gün, CNN Türk, NTV, Habertürk, Skytürk gibi kanallarda muhabir, kameraman, köşe yazarı, genel yayın yönetmeni olarak çalıştı, çok sayıda belgesel yaptı.
En son Cadde TV’den ayrılan Akinan, 6 Şubat’taki depremden sonra Youtube yayıncılığına ağırlık verdi.
Akinan önceki gün yurtdışından yaptığı Youtube yayınlarında bazı iktidar mensupları ve iktidara yakın işadamları hakkında çeşitli iddialar ortaya atan Muhammed Yakut ile yaptığı yayından iki gün sonra gözaltına alındı.