"Cesur ve doğru bir adımdı"





Siyasilerden destek geldi





Millet İttifakı ile diğer bazı partilerden gelen ilk yorumlar da olumlu yönde.

"Ezber bozan bir söylem"

Siyaset bilimci Tanju Tosun da Kılıçdaroğlu'nun söylemini "ezber bozan" olarak tanımlıyor ve "Türkiye'de, toplumda bu tür kimlikler üzerinden siyaset yapma, mahallelere ayrıştırma politikasının sona ermesine yönelik cesurca bir çıkış olarak okumak da gerekir. Yani ezber bozmak aslında" diyor.

Bu çıkışın devamı nasıl gelebilir?

Peki Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının devamı gelebilir mi?

"Toplumsal fay hatlarını kırmayı amaçlıyor"

Kılıçdaroğlu Alevi kimliği ile ilgili videosunun öncesinde Kürtlerle ilgili de bir paylaşım yapmış, daha öncesinde de zaman zaman endişeli muhafazakâr kesimlere seslenmişti.