14 Mayıs seçim süreci adil mi?

"Adil seçim" nedir?





Aday olan bakanların durumu

Bu arada AKP’nin çeşitli illerden milletvekili adayı gösterdiği bakanların devlet olanaklarını ve devlet kadrolarını seçim propagandası için kullanmakta olduğu, bazı büyük çaplı projelerin tam seçim öncesine denk getirilerek kampanyalarda yer verildiği de gözleniyor.

Medyada eşit görünürlük sağlanıyor mu?





Seçimin finansmanı adil mi?

Bu arada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından fotoğraflar yayımlayarak, Erdoğan’ın posterlerinin Hazine’ye ait olan İstanbul Surlarına asılmasının yasalara aykırı olduğunu belirtti.