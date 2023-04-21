Samanyolu Haber /Dünya / Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’ /21 Nisan 2023 08:22

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus savaş uçağının yanlışlıkla Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentini bombaladığını açıkladı.

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, patlamanın kent merkezinde 20 metre genişliğinde bir krater yarattığını söyledi.

Patlamada iki kadın yaralanırken birkaç bina da hasar aldı.

Bakanlık bir SU-34 savaş uçağının yanlışlıkla mühimmatını boşalttığını aktardı.


Patlama kent merkezinde büyük hasara yol açtı

Yerel saatle 22:15’te gerçekleşen olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda bir otomobilin bir binanın çatısına fırladığı görülüyor.

370 bin kişilik Belgorod kenti Ukrayna sınırına 40 kilometre uzaklıkta.



Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’un hemen kuzeyinde bulunan bu şehir savaşın başından bu yana sık sık top atışlarının hedefi oldu.

Ukrayna’ya saldırmak üzere havalanan Rus uçakları da düzenli olarak bu kentin üzerinden uçuyor.
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Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

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