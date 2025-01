Macaristan'da 240'tan fazla okula bomba tehdidi

DW Türkçe'de yer alan habere göre Ulusal Polis Merkezi (ORFK), perşembe sabahı Macaristan'daki birçok eğitim kurumuna bomba tehdidi içeren e-postaların gönderildiğini ve bu kurumların tedbir nedeniyle geçici olarak kapatıldığını açıkladı.



Tehditlerin ülke çapında en az 268 okulu etkilemesi, yetkililerin soruşturma başlatmasına yol açtı. Tüm okulların güvenli hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda şu ana kadar yapılan aramalarda herhangi bir bombaya rastlanmadı.



ORFK iletişim sorumlusu Kristof Gal perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, "Tehdit alan her Macar okuluna gelip binaları denetleyene kadar bugün yatmayacağız ve polis de yatmayacaktır," dedi.



Polisin açıkladığı ve daha sonra yerel basın tarafından kamuoyuna açıklanan mektupta, kimliği belirsiz bir kişi, "her toplanma yerine, her önemli noktaya" saldırmakla tehdit ediyordu. Yetkililer, şiddet içeren aşırılıkçı bir komplo olarak nitelendirdi.



Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas e-postayı doğruladı. Mektubun içeriği Euronews tarafından bağımsız olarak doğrulanamadı.



Gulyas perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Ben daha muhtemel olarak akıl hastası bir kişiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum," dedi.



Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony, Macar başkentinin toplu taşıma şirketinin, yetkililer binada arama yaparken geçici barınak görevi görmek üzere okullara otobüsler gönderdiğini belirtti.



Karacsony, polisin durumla başa çıkmak için Budapeşte Polis Merkezi (BRFK) ile yakın iş birliği içinde çalıştığını da sözlerine ekledi.



Macar yetkililer, yakın zamanda benzer bir toplu bomba ihbarının yaşandığı komşu Slovakya'ya da yardım talebinde bulunduklarını söyledi.



Son iki yılda, özellikle okullara, alışveriş merkezlerine ve havalimanlarına yönelik çok sayıda bomba tehdidi Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Karadağ ve Bosna Hersek'i de etkileyerek operasyonların durmasına ve lojistik sorunlara yol açtı. İhbarların uydurma olduğu ortaya çıktı.