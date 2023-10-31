Samanyolu Haber /Gündem / Madeni 5 lira tedavüle girdi /31 Ekim 2023 09:24

Madeni 5 lira tedavüle girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı '5 Türk lirası' hatıra parası tedavüle girdi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'in 100. yılı anısına basılan madeni 5 Türk Lirası, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tedavüle girdi.

Hatıra olarak basılan madeni 5 TL'ler 100 milyon adet olarak piyasaya sürülecek ve toplam hacmi de 500 milyon lira olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Mayıs 1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı anısına 100 milyon adet ile sınırlı 5 TL değerindeki madeni hatıra paraların basıldığı ve tedavüle verildiği aktarıldı.

Bakır, nikel ve çinko karışımıyla üretilen madeni 5 TL'nin çapı 28,15 mm, kalınlığı 1,70 mm, ağırlığı da 8,25 gram olacak. Kenarları tırtıllı olan 5 TL'nin dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken, ortada Türkiye yüzyılı logosu konumlandırıldı. Bunun solunda “5” rakamı, altta “TÜRK LİRASI” yazısı ve yazının altında “2023” yer alıyor.

Arka yüzünde ise Atatürk rölyefi, altta; Cumhuriyet’in yüzüncü yılı logosu, çevrede: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ” yazısı bulunuyor.
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