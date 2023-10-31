14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ATA İttifakı'nın ortak adayı olarak giren Sinan Oğan, yüzde 5.17 oy oranı alırken, seçimlerin ikinci tura kalmasına neden olmuştu.







90 MİLYON LİRALIK MÜLK TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU



Seçim süresi boyunca AKP hükümetine birçok eleştiride bulunan ve Cumhur İttifakı'na dışarıdan destek veren HÜDA PAR'a yönelik “Ne domuz bağı, ne Kandil dağı” çıkışına imza atan Oğan, ikinci tur öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de görüşme gerçekleştirmiş ve günler sonrasında seçmenine "2. turda Erdoğan'a oy verin" çağrısında bulunmuştu.







Oğan'ın günler içerisinde yaşadığı 180 derecelik dönüş seçmenler tarafından büyük tepki alırken, bu değişikliğin nedeni de merak konusu olmuştu.







Destek açıklamasından günler sonra, kapısında araba ile protesto yaptığı TRT'de canlı yayına çıkarılan Oğan, birkaç aydır da edindiği servet değerindeki mülkler ile gündeme geldi.







"GENEL BAŞKANI İNDİRMEK İÇİN KULİS YAPILIYOR"



Oğan'ın sahibi olduğu lüks arabaların yanı sıra, Ankara'da edindiği toplamda 90 milyonluk mülk sosyal medyada büyük bir tartışmaya neden olurken, Veryansın TV'den Eray Çelebi'nin haberine göre; Oğan'ın şimdiki hedefi Türkiye İttifakı Partisi'nin başına geçmek.







Yapılan haberde "Sinan Oğan o partiye çöküyor" ifadeleri kullanılırken, MHP'de bir dönem milletvekilliği yapan Oğan için Türkiye İttifakı Partisi’nin Genel Başkanı Mehmet Sağlam’ı saf dışı bırakmak için lobi yaptığı iddiaları ortaya atıldı.







"HEDEF TURAN, LİDER OĞAN"



ATA İttifakı'nı oluşturan partiler arasında yer alan Türkiye İttifakı Partisi'nde bazı il başkanlarının görevden alındığı, yerine yeni atamaların yapıldığı belirtilirken, Sağlam’ın bu kararlardan haberinin olmadığı dile getiriliyor.







Yine Sağlam’ın bu ay içinde yapılan Türkiye İttifakı Partisi’nin Gaziantep, Hatay ve Adana’daki il binalarının açılışına davet edilmediği ifade ediliyor.







Söz konusu açılışlarda, ‘Hedef Turan, lider Oğan’ sloganının kullanılması dikkat çekiyor.

