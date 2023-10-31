Özel’den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: ‘Şehzademiz hangi kafeste şimdi?’

CHP hafta sonu yapılacak 38. Olağan Kurultay'a hazırlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında Özgür Özel, Örsan Öymen ve İlhan Cihaner yarışıyor.







Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan Özel, genel başkan adaylığı kararını nasıl verdiğini, “Genel Başkan'ın Sözcü TV'ye çıkacağı gün bir daha genel başkan adayı olmayacağını ilan etmesini bekliyordum. İnsanların sessizliğinin bizim yapacaklarımızı görmek için olduğunu, koltukta kalmaya devam edersek toplumda ciddi tepkilere sebebiyet vereceğini söylemiştim. Sözcü TV yayınını izleyince gördüm ki, sayın genel başkanımız hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğini söylüyordu, yerel seçim önemli diyordu. Ben o gün ‘Artık devam edemeyeceğim’ dedim” diye anlattı.





Özel şöyle devam etti:



“CHP seçmenini gördüğüm her yerde konuştum, partililerle konuştum. Dikili Festivali'nde insanlar alkışlıyor ama gözlerinde fer yok. “O kadar iyi insanlarsınız ki, ele güne rezil olmayalım diye beni alkışlıyorsunuz, partinin evladına sahip çıkıyorsunuz” dedim. Özür diledim ve bu sefer alkış daha da yükseldi. İnsanlar gördüm ki özeleştiri istiyorlar. Devam eden süreçte herkesle konuştum, süreç şuraya geldi: Değişim sadece isimlere dayalı olmamalı, içi doldurulmalı. Değişimin lidere ihtiyacı oldu. Dört saat kendimle kaldım ve karar verdim. ‘Eğer bugün kimse çıkmazsa partili partiden umudunu kesecek dedim ve Eylül ayının ilk haftasında adaylığımı açıklamaya karar verdim.’”







Özel Kılıçdaroğlu’nun, “Partiyi bilgili, birikimli iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. Var ama görünür hale gelmesi lazım” açıklamasına şöyle yanıt verdi:





“Görünür olmayan bizim bilmediğimiz birinden bahsediyor. Bu kişi nerede? Hangi görevlerde sınanmış. Yarın partinin başına geldiğinde ne yapacağı nereden belli. Bakın bu bana ne hatırlattı: Saltanatın kaldırılmasıyla ortadan kalkan bir durumdan bahsedeceğim. Fatih Sultan Mehmet kardeş katlini uygun gördüğünden beri Osmanlı'da bir kafes uygulaması var. Sarayda haremin yanında, tahta geçmesi muhtemel şehzadeler kafeste tutuluyor. Bazen padişah çok uzun yaşayınca bekleyen şehzadenin yaşlanıp öldüğü oluyor. Kafeste delirenler var. Onu bir tek padişah biliyor. Bu uygulamayı görünce dedim ki ‘Şehzademiz nerede şimdi, hangi kafeste.’”







