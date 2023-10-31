Samanyolu Haber /Gündem / Bu iddia çok konuşulur: 'Erdoğan, İstanbul'a bir bakanı aday gösterecek!' /31 Ekim 2023 09:45

Bu iddia çok konuşulur: 'Erdoğan, İstanbul'a bir bakanı aday gösterecek!'

Yerel seçimlere geri sayım başlarken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AKP'den İBB başkan adayı olabileceği iddiaları Ankara ve İstanbul kulislerini salladı.

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31 Mart 2024 yerel seçimler için tarih yaklaşırken AK Parti kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için sürpriz bir isim konuşuluyor.

Superhaber’de yer alan habere göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AK Parti'den İBB başkan adayı olabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı.

SUÇ VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK BAŞARILI OPERASYONLAR
Kulislerde Yerlikaya'nın bakanlık koltuğundaki ilk 6 aylık süreçte suç örgütleri, terör örgütleri ile çıkar gruplarına karşı sergilediği başarılı tutumun muhalif kitlelerde de karşılık bulduğu için isminin öne çıkarılabileceği konuşuluyor.
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