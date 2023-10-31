Bu iddia çok konuşulur: 'Erdoğan, İstanbul'a bir bakanı aday gösterecek!'

31 Mart 2024 yerel seçimler için tarih yaklaşırken AK Parti kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için sürpriz bir isim konuşuluyor.







Superhaber’de yer alan habere göre; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AK Parti'den İBB başkan adayı olabileceği iddiaları konuşulmaya başlandı.





SUÇ VE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK BAŞARILI OPERASYONLAR



Kulislerde Yerlikaya'nın bakanlık koltuğundaki ilk 6 aylık süreçte suç örgütleri, terör örgütleri ile çıkar gruplarına karşı sergilediği başarılı tutumun muhalif kitlelerde de karşılık bulduğu için isminin öne çıkarılabileceği konuşuluyor.

