Samanyolu Haber /Gündem / Yargıda kirli çamaşırlar ortaya saçılıyor: Başsavcı Uçar, iş insanlarının uçaklarıyla yurt dışına gitti /31 Ekim 2023 09:53

Yargıda kirli çamaşırlar ortaya saçılıyor: Başsavcı Uçar, iş insanlarının uçaklarıyla yurt dışına gitti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın “rüşvvet mektubunda” adı geçen hâkimlerden Sidar Demiroğlu, HSK’ya Uçak hakkında şikayet dilekçesi verdi. Demiroğlu, “Uçar, iş adamlarının özel uçaklarına kaç defa bindi; yurt dışına kimlerle gitti?” diye sordu.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Hakim ve Savcılar Kurulu’na (HSK) verdiği dilekçede adliyede para karşılığında erişim engelleme ve tahliye kararları veren hâkimler arasında adı geçen Sidar Demiroğlu, HSK’ya Uçak hakkında suç duyurusu dilekçesi verdi.

Demiroğlu, “Uçar, iş adamlarının özel uçaklarına kaç defa bindi; yurt dışına kimlerle gitti?” diye sordu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın “Başsavcıya kumpas suçlaması” başlıklı yazısına göre, Uçar’ın iddialarında adı geçen İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidar Demiroğlu Başsavcı Uçar hakkında HSK’ya ek beyan dilekçesi verdi. Uçar’ın bir avukatın boşanma davası için hakimi aradığını iddia eden Demiroğlu, şunları ifade etti: “Avukat E.T.’nin eşi T.T.’nin telefonunda bulunan, boşanmada delil olarak sunulabilecek görüntü kayıtları Uçar’ın yönlendirmesiyle uyduruk bir soruşturma dosyası yaratılmak ve T.T.’nin evine savcılık kararı ile gidilerek, dijital materyallere el konulmak suretiyle yok edilmiştir.”

Demiroğlu ayrıca, Adalet Komisyonu üyesi Nihat Zincirli’nin CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi aleyhinde çıkan “Ataşehir’de bir güzellik merkezini nüfuz kullanarak mühürlettirdiği” iddiasına ilişkin haberler hakkında erişime engelleme kararı verilmesini istediğini öne sürdü.

Demiroğlu, şunları söyledi: “Bu talebin Uçar’ın özel ricası olduğunu ve erişime engelleme vermem halinde memnun kalacağını söyledi. Haberler yüzünden engelleme vermeyeceğimi beyan ederek, reddettim. Zincirli, başsavcıyı kırmamın iyi sonuçlanmayacağını, kararı başka hakimlikten alabileceklerini beyan etti.”

Bu kararın başka hakimlikten çıkarıldığını iddia eden Demiroğlu, Uçar hakkında şu soruları yöneltti: “İş adamlarının özel uçaklarına kaç defa ve niçin bindi? Yurt dışına kimlerle gitti, masrafı kim tarafından karşılandı? Hangi avukatlarla nerelere gitti? Kimlerin özel localarında maç izledi?”


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