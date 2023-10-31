Erdoğan'a Körfez'den kötü haber

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerinden yatırım ararken, bu kapsamdaki bir görüşme anlaşma sağlanamadan tamamlandı.







Bloomberg'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yenilenebilir enerji devi Masdar’ın Fiba Yenilenebilir Enerji’den hisse alımına ilişkin yürütülen görüşmeler fiyat konusunda uzlaşı sağlanamaması nedeniyle sonuçsuz kaldı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre BAE, Temmuz ayında Türkiye’ye, 30 milyar doları enerji anlaşmaları dahil olmak üzere 51 milyar dolarlık taahhütte bulunmuştu. O dönemden bu yana Borsa İstanbul 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımları artırması ve yerli yatırımcıların enflasyona karşı kendilerini koruma talebiyle yüzde 15,4 yükseliş kaydetti.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar geçen ay yaptığı açıklamada, Abu Dabi varlık fonu ADQ ve diğer bazı BAE firmaları ile görüşülen projeler arasında Türkiye’de rüzgar santralleri geliştirmek ve rüzgar enerjisinden hidrojen üretmenin de yer aldığını söylemişti. Bayraktar, Suudi Arabistan’ın da Türkiye’nin hidrojen potansiyeliyle ilgilendiğini belirtmişti.





ERDOĞAN 'İNŞALLAH BAŞLIYOR' DİYORDU

Olası bir anlaşma Türkiye ile BAE'nin de aralarında bulunduğu Körfez ülkeleri arasındaki siyasi yakınlaşmayı da destekleyebilir.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferi sonrası BAE, Suudi Arabistan ve Katar'dan oluşan Körfez turunda yatırım çekmek üzere görüşmeler yürütmüştü. Yapılan anlaşmalarla 30 milyar doları enerji alanında olmak üzere 51 milyar dolarlık BAE yatırımı öngörülmüştü.





Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi dönüşü önceki gün uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuştu.





“Yurt dışından Türkiye’ye kredi akışı da inşallah başlıyor” diyen Erdoğan, “Gerek Suudi Arabistan ile yaptığımız buradaki görüşme, gerek Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız görüşmeler çok çok verimli geçti. İnşallah yaptığımız anlaşmaların karşılığı Türkiye’ye çok ciddi manada hem yatırımları çekecek hem de nakit girişini de inşallah artıracak” ifadelerini kullanmıştı.



