Samanyolu Haber /Gündem / Soylu suç örgütlerine göz yummuş; İşte dikkat çeken rakamlar /31 Ekim 2023 10:39

Soylu suç örgütlerine göz yummuş; İşte dikkat çeken rakamlar

Ali Yerlikaya'nın suç örgütlerine yönelik başlattığı operasyonlar sonrası gözler Süleyman Soylu dönemine çevrildi. Geçmiş dönemde suç davalarının arttığı ancak suç örgütü davalarının azaldığı göze çarpıyor.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın suç örgütlerine yönelik operasyonları devam ederken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun döneminde bütün suç türlerinde davaların arttığı, suç örgütü davalarının azaldığı görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 4 Haziran’da göreve gelmesiyle birlikte organize suç örgütlerine Türkiye’nin her yerinde operasyonlar yapıldı. Yerlikaya’nın görevdeki dört aylık süresinde 38 suç örgütüne operasyon yapıldı. Ülkenin değişik yerlerinde yapılan operasyonlarda 2 bin 874 kişi gözaltına alındı, bunlardan 702’si tutuklandı. 594’ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suç örgütleriyle mücadelesindeki karnesine Adalet Bakanlığı’nın 2022 yılı istatistikleri üzerinden bakıldığında 2022 yılında ele alınan suçlarla ilgili açılan davaların hepsinde artış olurken “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçuyla açılan davalar, 2021 yılına göre yüzde 32 düştü.

10Haber'den Masum Gök'ün haberine göre; Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olduğu 2021 yılında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin hazırladığı rapora göre bir yıl içinde toplam 85 organize suç örgütüne operasyon yapıldı. Süleyman Soylu 6 Aralık 2022 tarihinde yaptığı açıklamada 2022 yılı içinde de organize suç örgütlerine yönelik 2 bin 703 kişinin gözaltına alındığını, 840 kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Soylu’nun verdiği bu yıllık sayıya karşın Ali Yerlikaya sadece dört ayda 702 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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